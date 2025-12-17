https://ria.ru/20251217/zelenskij-2062513971.html
Лукашенко рассказал, что должен понять Зеленский при продолжении конфликта
Лукашенко рассказал, что должен понять Зеленский при продолжении конфликта - РИА Новости, 17.12.2025
Лукашенко рассказал, что должен понять Зеленский при продолжении конфликта
Владимир Зеленский должен понять, что Украина прекратит существование, если конфликт продолжится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.12.2025
Лукашенко рассказал, что должен понять Зеленский при продолжении конфликта
Лукашенко: Зеленский должен понять, что Украина может прекратить существование