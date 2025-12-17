Рейтинг@Mail.ru
Завод, выпускавший машины Mercedes, начнет производить бронеавтомобили - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/zavod-2062608140.html
Завод, выпускавший машины Mercedes, начнет производить бронеавтомобили
Завод, выпускавший машины Mercedes, начнет производить бронеавтомобили - РИА Новости, 17.12.2025
Завод, выпускавший машины Mercedes, начнет производить бронеавтомобили
Завод финской компании Valmet Automotive, производивший автомобили Mercedes, начнет выпускать бронеавтомобили Sisu GT, сообщила в среду Valmet Automotive. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:03:00+03:00
2025-12-17T13:03:00+03:00
авто
mercedes
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101287/14/1012871466_0:180:2612:1649_1920x0_80_0_0_dde5641f93378b9c261cc5c19ae1ebcd.jpg
https://ria.ru/20251215/volkswagen-2062085182.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101287/14/1012871466_88:0:2525:1828_1920x0_80_0_0_957167699d38c41155d24aaa6998e94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, mercedes, в мире
Авто, Mercedes, В мире
Завод, выпускавший машины Mercedes, начнет производить бронеавтомобили

Выпускавший Mercedes завод Valmet Automotive начнет производить бронеавтомобили

© AP Photo / Kamran JebreiliЭмблема Mercedes Benz
Эмблема Mercedes Benz - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
Эмблема Mercedes Benz. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Завод финской компании Valmet Automotive, производивший автомобили Mercedes, начнет выпускать бронеавтомобили Sisu GT, сообщила в среду Valmet Automotive.
Ранее компания договорилась о производстве бронетехники Patria на этом же заводе.
"Компании Valmet Automotive и Sisu Auto подписали соглашение о сотрудничестве, охватывающее производство компонентов и сборку автомобилей Sisu GT на заводе Valmet Automotive в Уусикаупунки", - говорится в сообщении.
Как уточняет компания, сотрудничество обусловлено потребностью Sisu Auto в дополнительных производственных мощностях и решением Valmet Automotive расширить сферу производства, включая область обороной промышленности.
Завод в Уусикаупунки с 2013 года выпускал автомобили Mercedes, в этом году контрактное производство было прекращено, после чего Valmet столкнулась с финансовыми трудностями.
Автомобильный завод Volkswagen в Дрездене, Германия - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Volkswagen впервые в истории закроет завод в Германии
15 декабря, 11:33
 
АвтоMercedesВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала