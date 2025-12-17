https://ria.ru/20251217/zavod-2062608140.html
Завод, выпускавший машины Mercedes, начнет производить бронеавтомобили
Завод финской компании Valmet Automotive, производивший автомобили Mercedes, начнет выпускать бронеавтомобили Sisu GT, сообщила в среду Valmet Automotive. РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Завод финской компании Valmet Automotive, производивший автомобили Mercedes, начнет выпускать бронеавтомобили Sisu GT, сообщила
в среду Valmet Automotive.
Ранее компания договорилась о производстве бронетехники Patria на этом же заводе.
"Компании Valmet Automotive и Sisu Auto подписали соглашение о сотрудничестве, охватывающее производство компонентов и сборку автомобилей Sisu GT на заводе Valmet Automotive в Уусикаупунки", - говорится в сообщении.
Как уточняет компания, сотрудничество обусловлено потребностью Sisu Auto в дополнительных производственных мощностях и решением Valmet Automotive расширить сферу производства, включая область обороной промышленности.
Завод в Уусикаупунки с 2013 года выпускал автомобили Merc
edes, в этом году контрактное производство было прекращено, после чего Valmet столкнулась с финансовыми трудностями.