Стало известно, кому из россиян повысили зарплату в 2025 году
Стало известно, кому из россиян повысили зарплату в 2025 году - РИА Новости, 17.12.2025
Стало известно, кому из россиян повысили зарплату в 2025 году
Четверти россиян (25%) повысили зарплату в 2025 году, а почти каждого десятого повысили и в должности, и в доходе, следует из результатов исследования сервиса... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T02:00:00+03:00
2025-12-17T02:00:00+03:00
2025-12-17T02:00:00+03:00
россия
россия
Новости
Стало известно, кому из россиян повысили зарплату в 2025 году
РИА Новости: четверти россиян повысили зарплату в 2025 году
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Четверти россиян (25%) повысили зарплату в 2025 году, а почти каждого десятого повысили и в должности, и в доходе, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать пять процентов опрошенных респондентов рассказали, что получили повышение зарплаты в 2025 году, а 9% отметили повышение как в должности, так и в зарплате. При этом 3% участников исследования были повышены только в должности", - говорится в данных.
При этом для повышения каждый пятый участник опроса взял на себя дополнительную работу, 14% выполнили план, а 7% его перевыполнили. Ещё 13% респондентов перешли работать в другую компанию, а 6% - в другое подразделение. Чуть более половины (51%) участников исследования не делали "ничего особенного" - их повысили за заслуги и хорошую работу.
Согласно исследованию, почти треть респондентов (32%) ожидают повышения зарплаты в 2026 году, а 2% рассчитывают на повышение в должности. На повышение и в должности, и в зарплате претендуют 16% участников исследования.
"У 49% респондентов, получивших повышение зарплаты, она увеличилась на 10% в сравнении с предыдущим окладом. У 34% заработная плата выросла на 10-30%, у 9% — на 30-50%, а у 4% — на 50-70%. Увеличение на 70-100% зафиксировали 3% участников, еще у 1% участников исследований зарплата повысилась на 150%", - уточнили в данных.
В исследовании, которое проводилось с 1 по 4 декабря, приняли участие 3,2 тысячи человек со всех регионов России.
.