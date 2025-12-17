https://ria.ru/20251217/zaharova-2062542444.html
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине - РИА Новости, 17.12.2025
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине
Если кто-то оказался рядом со спящим медведем, то ему следует задаться вопросом, как его туда занесло, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T08:51:00+03:00
2025-12-17T08:51:00+03:00
2025-12-17T10:54:00+03:00
в мире
россия
западная европа
мюнхен
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
https://ria.ru/20251216/trupy-2062269983.html
https://ria.ru/20250924/rossiya-2043928355.html
россия
западная европа
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, западная европа, мюнхен, владимир путин
В мире, Россия, Западная Европа, Мюнхен, Владимир Путин
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине
Захарова дополнила совет Лукашенко Украине о "спящем медведе"
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Если кто-то оказался рядом со спящим медведем, то ему следует задаться вопросом, как его туда занесло, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, посоветовавшего Киеву "не будить спящего медведя", а найти нормальные отношения.
«
"Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?" — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат отметила, что для сотрудничества России
и Западной Европы
были все возможности, но Запад от них отказался, выбрав конфронтацию.
При этом лишь подтвердились не раз звучавшие с российской стороны оценки, включая речь президента Владимира Путина
в Мюнхене
в 2007 году, заключила Захарова
.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО
у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва
никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.