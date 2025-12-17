Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине - РИА Новости, 17.12.2025
08:51 17.12.2025 (обновлено: 10:54 17.12.2025)
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине - РИА Новости, 17.12.2025
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине
Если кто-то оказался рядом со спящим медведем, то ему следует задаться вопросом, как его туда занесло, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 17.12.2025
владимир путин
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине

Захарова дополнила совет Лукашенко Украине о "спящем медведе"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Если кто-то оказался рядом со спящим медведем, то ему следует задаться вопросом, как его туда занесло, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, посоветовавшего Киеву "не будить спящего медведя", а найти нормальные отношения.
«

"Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?" — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что для сотрудничества России и Западной Европы были все возможности, но Запад от них отказался, выбрав конфронтацию.
При этом лишь подтвердились не раз звучавшие с российской стороны оценки, включая речь президента Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году, заключила Захарова.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В миреРоссияЗападная ЕвропаМюнхенВладимир Путин
 
 
