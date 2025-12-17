Рейтинг@Mail.ru
Задержанный житель Кубани рассказал, как хотел покинуть Россию - РИА Новости, 17.12.2025
10:27 17.12.2025
Задержанный житель Кубани рассказал, как хотел покинуть Россию
Задержанный житель Кубани рассказал, как хотел покинуть Россию - РИА Новости, 17.12.2025
Задержанный житель Кубани рассказал, как хотел покинуть Россию
Задержанный житель Кубани из-за долгов не смог выехать на Украину, где он собирался воевать против ВС РФ, соответствующее видео опубликовало ФСБ России. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:27:00+03:00
2025-12-17T10:27:00+03:00
россия
украина
сочи
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
россия
украина
сочи
2025
"Не попал в ВСУ из-за долгов". Задержанный житель Кубани о том, как собирался поехать на Украину
Не попал в ВСУ из-за долгов. Задержанный рассказал, что хотел уехать на Украину через Грузию, но из-за долгов не мог пересечь границу, поэтому занялся подпольной деятельностью.
россия, украина, сочи, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Россия, Украина, Сочи, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Задержанный житель Кубани рассказал, как хотел покинуть Россию

Задержанный житель Кубани не смог выехать на Украину из-за долгов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Задержанный житель Кубани из-за долгов не смог выехать на Украину, где он собирался воевать против ВС РФ, соответствующее видео опубликовало ФСБ России.
Российские и абхазские силовики задержали в Сочи отца и дочь, собиравших информацию о ВС РФ и планировавших уехать воевать за Украину, сообщил в среду ЦОС ФСБ. Отмечается, что в Сухуме они установили контакт с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ.
"Хотел уехать туда через Грузию", - сказал задержанный на видео.
ФСБ также показала переписку с украинским куратором. "Только сейчас у меня идет банкротство и из России могут не выпустить. Тогда сначала решу этот вопрос и потом сразу поеду", - написал злоумышленник.
Его дочь на видео призналась в содеянном. "Задержана сотрудниками ФСБ за подготовку к участию в запрещенной России организации. Вину полностью признаю", - сказала девушка.
На опубликованных кадрах показаны фотографии задержанной, позирующей на фоне флагов США и Украины.
