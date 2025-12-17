Задержанный житель Кубани рассказал, как хотел покинуть Россию

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Задержанный житель Кубани из-за долгов не смог выехать на Украину, где он собирался воевать против ВС РФ, соответствующее видео опубликовало ФСБ России.
Российские и абхазские силовики задержали в Сочи отца и дочь, собиравших информацию о ВС РФ и планировавших уехать воевать за Украину, сообщил в среду ЦОС ФСБ. Отмечается, что в Сухуме они установили контакт с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ.
"Хотел уехать туда через Грузию", - сказал задержанный на видео.
ФСБ также показала переписку с украинским куратором. "Только сейчас у меня идет банкротство и из России могут не выпустить. Тогда сначала решу этот вопрос и потом сразу поеду", - написал злоумышленник.
Его дочь на видео призналась в содеянном. "Задержана сотрудниками ФСБ за подготовку к участию в запрещенной России организации. Вину полностью признаю", - сказала девушка.
На опубликованных кадрах показаны фотографии задержанной, позирующей на фоне флагов США и Украины.
