Задержанный житель Кубани рассказал, как хотел покинуть Россию

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Задержанный житель Кубани из-за долгов не смог выехать на Украину, где он собирался воевать против ВС РФ, соответствующее видео опубликовало ФСБ России.

Российские и абхазские силовики задержали в Сочи отца и дочь, собиравших информацию о ВС РФ и планировавших уехать воевать за Украину , сообщил в среду ЦОС ФСБ . Отмечается, что в Сухуме они установили контакт с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ

"Хотел уехать туда через Грузию", - сказал задержанный на видео.

ФСБ также показала переписку с украинским куратором. "Только сейчас у меня идет банкротство и из России могут не выпустить. Тогда сначала решу этот вопрос и потом сразу поеду", - написал злоумышленник.

Его дочь на видео призналась в содеянном. "Задержана сотрудниками ФСБ за подготовку к участию в запрещенной России организации. Вину полностью признаю", - сказала девушка.