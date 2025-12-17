Расчеты "Ярсов" вышли на патрулирование в Сибири

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Сибири, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ПГРК "Ярс" в Сибири выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках планового учения. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша, в том числе – в ночное время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боевого дежурства на полевых позициях ракетчики отработали несколько десятков задач. Водители различных машин совершали интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. Кроме того, они провели смену полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов.

Расчеты комплексов "Ярс" отработали вопросы инженерного оборудования полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения.