Расчеты "Ярсов" вышли на патрулирование в Сибири - РИА Новости, 17.12.2025
06:56 17.12.2025
Расчеты "Ярсов" вышли на патрулирование в Сибири
Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Сибири, сообщили в Минобороны РФ.
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
россия
безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
Расчеты "Ярсов" вышли на патрулирование в Сибири

Подвижные ракетные комплексы "Ярс"
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Подвижные ракетные комплексы "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Сибири, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты ПГРК "Ярс" в Сибири выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках планового учения. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша, в том числе – в ночное время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе боевого дежурства на полевых позициях ракетчики отработали несколько десятков задач. Водители различных машин совершали интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. Кроме того, они провели смену полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов.
Расчеты комплексов "Ярс" отработали вопросы инженерного оборудования полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения.
В МО РФ уточнили, что для охраны подвижных ракетных комплексов "Ярс" на маршрутах следования применялись беспилотники самолетного типа "Элерон". Подобные учения позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН, подчеркнули в ведомстве.
Безопасность Россия Ракетные войска стратегического назначения
 
 
