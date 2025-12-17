Рейтинг@Mail.ru
Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки
05:39 17.12.2025 (обновлено: 07:58 17.12.2025)
Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки
Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки
Межконтинентальные баллистические ракеты комплекса "Ярс" загрузили в шахтные пусковые установки в разных регионах России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.12.2025
безопасность, россия, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, pc-24 «ярс» (ракета)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ракетные войска стратегического назначения, PC-24 «Ярс» (ракета)

Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки

Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в шахтную пусковую установку
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты комплекса "Ярс" загрузили в шахтные пусковые установки в разных регионах России, сообщили в Минобороны.
«
"В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" в шахтные пусковые установки (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов", — говорится в сообщении.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в ходе тренировки стратегических ядерных сил - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Саратовской области на боевое дежурство заступили первые шахтные "Ярсы"
05:33
Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, отметили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.
Президент России Владимир Путин в июне заявил, что в ракетные войска стратегического назначения поставят современные комплексы "Ярс".
"Ярс" (РС-24) — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.
Атомная подводная лодка Белгород, способная переносить Посейдон, во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Недостижимый уровень. Россия первой вступила в новую оружейную эпоху
31 октября, 08:00
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначенияPC-24 «Ярс» (ракета)
 
 
