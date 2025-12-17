https://ria.ru/20251217/yars-2062533207.html
Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки
Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки - РИА Новости, 17.12.2025
Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки
Межконтинентальные баллистические ракеты комплекса "Ярс" загрузили в шахтные пусковые установки в разных регионах России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T05:39:00+03:00
2025-12-17T05:39:00+03:00
2025-12-17T07:58:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
ракетные войска стратегического назначения
pc-24 «ярс» (ракета)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062538204_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_a8aaf0200b867f7c0b25d020755e9214.jpg
https://ria.ru/20251217/yars-2062529281.html
https://ria.ru/20251031/oruzhie-2051942592.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062538204_62:0:542:360_1920x0_80_0_0_f6754bbefc90e24ef9e935283cbe4bd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, pc-24 «ярс» (ракета)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ракетные войска стратегического назначения, PC-24 «Ярс» (ракета)
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты комплекса "Ярс" загрузили в шахтные пусковые установки в разных регионах России, сообщили в Минобороны.
«
"В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН
проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" в шахтные пусковые установки (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов", — говорится в сообщении.
Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, отметили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.
Президент России Владимир Путин
в июне заявил, что в ракетные войска стратегического назначения поставят современные комплексы "Ярс".
"Ярс" (РС-24) — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.