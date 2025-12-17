Межконтинентальные ракеты "Ярсов" загрузили в пусковые установки

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты комплекса "Ярс" загрузили в шахтные пусковые установки в разных регионах России, сообщили в Минобороны.

« "В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" в шахтные пусковые установки (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов", — говорится в сообщении.

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.

Президент России Владимир Путин в июне заявил, что в ракетные войска стратегического назначения поставят современные комплексы "Ярс".