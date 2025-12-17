В Саратовской области на боевое дежурство заступили первые шахтные "Ярсы"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый ракетный полк Татищевского ракетного соединения (Саратовская область), оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" шахтного базирования, заступил на боевое дежурство, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В текущем году, в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения, на боевое дежурство заступил первый ракетный полк Татищевского соединения, оснащенный РК "Ярс" шахтного базирования", - сказал Каракаев.