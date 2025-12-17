https://ria.ru/20251217/yaponiya-2062522170.html
Япония в ноябре экспортировала в Россию на 18,7% автомобилей больше, чем за аналогичный месяц 2024 года, свидетельствуют данные торговой статистики,... РИА Новости, 17.12.2025
Япония в ноябре нарастила экспорт легковых авто в Россию
Минфин Японии: Токио в ноябре нарастил экспорт легковых авто в РФ на 18,7%
ТОКИО, 17 дек - РИА Новости. Япония в ноябре экспортировала в Россию на 18,7% автомобилей больше, чем за аналогичный месяц 2024 года, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной министерством финансов.
При этом экспорт мотоциклов просел на 80,3% в годовом выражении, а запчастей - на 24,2%.