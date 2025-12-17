Рейтинг@Mail.ru
Япония в ноябре нарастила экспорт легковых авто в Россию
17.12.2025
Япония в ноябре нарастила экспорт легковых авто в Россию
Япония в ноябре нарастила экспорт легковых авто в Россию
Япония в ноябре экспортировала в Россию на 18,7% автомобилей больше, чем за аналогичный месяц 2024 года, свидетельствуют данные торговой статистики
2025-12-17T03:12:00+03:00
2025-12-17T03:12:00+03:00
2025
1920
1920
true
Япония в ноябре нарастила экспорт легковых авто в Россию

Минфин Японии: Токио в ноябре нарастил экспорт легковых авто в РФ на 18,7%

ТОКИО, 17 дек - РИА Новости. Япония в ноябре экспортировала в Россию на 18,7% автомобилей больше, чем за аналогичный месяц 2024 года, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной министерством финансов.
При этом экспорт мотоциклов просел на 80,3% в годовом выражении, а запчастей - на 24,2%.
