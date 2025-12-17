https://ria.ru/20251217/vzryv-2062757433.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 17.12.2025
В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв