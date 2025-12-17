Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье прогремел взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 17.12.2025
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 17.12.2025
В Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.12.2025
В Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Запорожье был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление о России
16 декабря, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
