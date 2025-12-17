ВТБ: спрос на ОМС увеличился на 50% с начала года

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За 11 месяцев текущего года портфель драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах (ОМС) в ВТБ вырос более чем на 50%, а количество сделок по их покупке увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба банка.

Общий объем металлов на счетах банка за этот период вырос на 21 тонну.

Всего в ВТБ открыто 101 тысяча обезличенных металлических счетов, на которых хранится свыше 62 тонн драгоценных металлов.

ВТБ фиксирует устойчивый интерес клиентов к покупке золота. Его объем на ОМС за 11 месяцев увеличился более чем на 550 килограммов.

"Обезличенный металлический счет — простой и доступный способ начать формирование инвестиционного портфеля. Рост интереса к драгоценным металлам в последние годы связан, прежде всего, с повышением их стоимости. Золото остается одним из наиболее прибыльных активов. Например, в 2024 году золото в рублях подорожало более чем на 40%, в 2025 году стоимость серебра выросла на 40%. Традиционно, этот металл – надежная альтернатива валютным инструментам, помогает хеджировать риски во время мировой геополитической нестабильности и диверсифицировать накопления", — сказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.