Первый миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ - РИА Новости, 17.12.2025
11:43 17.12.2025
Первый миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ
Первый миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ - РИА Новости, 17.12.2025
Первый миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ
Первый миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ в рамках интеграции двух банков, сообщили в ВТБ. РИА Новости, 17.12.2025
почта банк
почта банк
Почта банк
Первый миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ

Миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ

Банкоматы "Почта Банка"
Банкоматы Почта Банка - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Банкоматы "Почта Банка". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ в рамках интеграции двух банков, сообщили в ВТБ.
ВТБ завершил сделку по приобретению Почта Банка в декабре 2024 года. В нынешнем году стартовала миграция сети под бренд ВТБ, перевод клиентской базы и бизнеса на инфраструктуру банка. Переход из одного банка в другой можно оформить в почтовых отделениях, интернет-банке или мобильном приложении.
"Наша интеграция — это синергия современных финансовых решений и масштаба инфраструктуры ВТБ. Переоформлять карты или счета клиентам Почта Банка не приходится: процесс перехода организован прямо в мобильном приложении и занимает пару минут. После этого перехода у пользователей открывается доступ к финансовым и нефинансовым сервисам "последней модели". Одновременно – с привычным доступом к 20 тысячам почтовых отделений по всей стране", — приводится в сообщении комментарий члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.
Планируется, что процесс интеграции завершится в мае 2026 года. В результате объединения ВТБ будет дополнительно представлен в более чем 13 тысячах населенных пунктов страны.
Россияне смогут получать карты ВТБ в отделениях "Почты России"
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
