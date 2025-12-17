https://ria.ru/20251217/vtb-2062576008.html
Первый миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ в рамках интеграции двух банков, сообщили в ВТБ.
ВТБ завершил сделку по приобретению Почта Банка в декабре 2024 года. В нынешнем году стартовала миграция сети под бренд ВТБ, перевод клиентской базы и бизнеса на инфраструктуру банка. Переход из одного банка в другой можно оформить в почтовых отделениях, интернет-банке или мобильном приложении.
"Наша интеграция — это синергия современных финансовых решений и масштаба инфраструктуры ВТБ. Переоформлять карты или счета клиентам Почта Банка не приходится: процесс перехода организован прямо в мобильном приложении и занимает пару минут. После этого перехода у пользователей открывается доступ к финансовым и нефинансовым сервисам "последней модели". Одновременно – с привычным доступом к 20 тысячам почтовых отделений по всей стране", — приводится в сообщении комментарий члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.
Планируется, что процесс интеграции завершится в мае 2026 года. В результате объединения ВТБ будет дополнительно представлен в более чем 13 тысячах населенных пунктов страны.