МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый миллион клиентов Почта Банка перешел на обслуживание в ВТБ в рамках интеграции двух банков, сообщили в ВТБ.

ВТБ завершил сделку по приобретению Почта Банка в декабре 2024 года. В нынешнем году стартовала миграция сети под бренд ВТБ, перевод клиентской базы и бизнеса на инфраструктуру банка. Переход из одного банка в другой можно оформить в почтовых отделениях, интернет-банке или мобильном приложении.

"Наша интеграция — это синергия современных финансовых решений и масштаба инфраструктуры ВТБ. Переоформлять карты или счета клиентам Почта Банка не приходится: процесс перехода организован прямо в мобильном приложении и занимает пару минут. После этого перехода у пользователей открывается доступ к финансовым и нефинансовым сервисам "последней модели". Одновременно – с привычным доступом к 20 тысячам почтовых отделений по всей стране", — приводится в сообщении комментарий члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.