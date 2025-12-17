Рейтинг@Mail.ru
Восемь заочно осужденных военных ВСУ внесли в перечень террористов
17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 17.12.2025 (обновлено: 18:42 17.12.2025)
Восемь заочно осужденных военных ВСУ внесли в перечень террористов
Восемь заочно осужденных военных ВСУ внесли в перечень террористов - РИА Новости, 17.12.2025
Восемь заочно осужденных военных ВСУ внесли в перечень террористов
Восемь заочно осужденных пожизненно военных центра спецопераций ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 17.12.2025
Восемь заочно осужденных военных ВСУ внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес восемь заочно осужденных военных ВСУ в список террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Восемь заочно осужденных пожизненно военных центра спецопераций ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Козуб* Ярослав Витальевич, 31 октября 1993 года рождения, город Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины; Хрущ* Владимир Игоревич, 10 ноября 1993 года рождения, село Новоселка Подволочисского района Тернопольской области Украины; Салимовский* Ярослав Леонидович, 23 сентября 1990 года рождения, село Сенча* Лохвицкого района Полтавской области Украины", - говорится в перечне.
Также в перечень вошли Смекалов* Юрий Валентинович, 08.10.1982 года рождения; Волосюк* Михаил Петрович, 11.11.1993 года рождения; Зайцев* Дмитрий Андреевич, 10.05.1996 года рождения, Савко-Бахтеев* Владимир Владимирович, 06.05.1988 года рождения; Шаблий* Владимир Владимирович, 27.04.1971 года рождения.
В сентябре в пресс-службе Главной военной прокуратуры сообщили, что 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командиров и их подчиненных из войск специальных операций ВСУ за нападения на российских пограничников в Белгородской и Брянской областях в апреле–июле 2022 года, приведших к ранениям и гибели потерпевших. Они признаны виновными по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ "Совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку".
Уточнялось, что обвинительный приговор вынесен в отношении начальника управления подготовки штаба командования сил специальных операций полковника Шаблия*, командира отдельного центра специальных операций "Запад" полковника Андрея Матвиишина, а также военнослужащих центра: командира группы Козуба, его заместителя Хруща*, командира отделения Салимовского*, оператора-огнеметчика Смекалова, старшего разведчика Волосюка*, старшего оператора отделения Зайцева*, старшего разведчика-снайпера Савко-Бахтеева*.
Все они объявлены в федеральный и межгосударственный розыск и заочно арестованы.
* Лицо, внесенное в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
* Лицо, внесенное в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
