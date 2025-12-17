Рейтинг@Mail.ru
Белоусов отметил наращивание ударов ВСУ вглубь российской территории
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 17.12.2025 (обновлено: 14:46 17.12.2025)
Белоусов отметил наращивание ударов ВСУ вглубь российской территории
Белоусов отметил наращивание ударов ВСУ вглубь российской территории - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов отметил наращивание ударов ВСУ вглубь российской территории
Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил наращивание интенсивности и масштабов ударов противника беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами... РИА Новости, 17.12.2025
вооруженные силы украины, андрей белоусов, россия, безопасность, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Россия, Безопасность, Происшествия
Белоусов отметил наращивание ударов ВСУ вглубь российской территории

Белоусов отметил наращивание масштабов ударов ВСУ вглубь российской территории

Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил наращивание интенсивности и масштабов ударов противника беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами вглубь российской территории.
"Четвертая особенность ведения боевых действий – наращивание интенсивности и масштабов ударов противника беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами вглубь российской территории", - сказал Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ВС России освободили шесть тысяч квадратных километров, заявил Белоусов
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАндрей БелоусовРоссияБезопасностьПроисшествия
 
 
