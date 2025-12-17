Рейтинг@Mail.ru
01:49 17.12.2025 (обновлено: 05:53 17.12.2025)
Хакеры нанесли данные о позициях ВСУ на интерактивную карту Matrix
Хакеры нанесли данные о позициях ВСУ на интерактивную карту Matrix
Группировка хакеров KillNet получила данные о расположении войск ВСУ по всей линии фронта и разместила их на своей интерактивной карте matrix, сообщил РИА... РИА Новости, 17.12.2025
Хакеры нанесли данные о позициях ВСУ на интерактивную карту Matrix

РИА Новости: хакеры KillNet нанесли данные о позициях ВСУ на интерактивную карту

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Группировка хакеров KillNet получила данные о расположении войск ВСУ по всей линии фронта и разместила их на своей интерактивной карте matrix, сообщил РИА Новости анонимный представитель группировки.
Ранее представитель хакерской группировки KillNet сообщил РИА Новости, что хакеры из данного объединения создали интерактивную карту Matrix, на которой обозначены заводы по производству беспилотников ВСУ. РИА Новости ознакомилось с принципом работы карты. На тот момент на нее был нанесен 2131 объект, на которых собирают БПЛА и военную технику ВСУ. Хакеры планировали сделать карту доступной только российским военным.
"После взлома данных в нашу интерактивную карту были добавлены все данные ВСУ, известные нам сегодня: координаты размещения складов и техники в городах, архивов штабов и подразделений, расположения авиации, военные досье на солдат ВСУ, ТТХ военной техники ВСУ", — сказал хакер.
Он добавил, что данную разработку группировка KillNet передаст в распоряжение Минобороны для полного использования всех полученных данных.
"На карту нанесены данные спутниковой разведки в формате 3D-моделирования по местности, данные утечек украинских компаний и госструктур в объеме 17,8 терабайта", — уточнил хакер.
По его словам, бойцы и командование Вооруженных сил теперь могут по одному клику увидеть производственные мощности, логистику и персонал украинского военного завода, списки военнослужащих, планы и документы военных штабов ВСУ. Кроме того, карта предоставляет расчет для баллистического удара с учетом прогноза погоды.
Собеседник агентства добавил, что в ближайшее время в рамках новой разработки будет введена возможность использовать систему полной идентификации данных в боевых условиях.
Заголовок открываемого материала