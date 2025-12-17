Курский волонтер рассказал, как в 2024 году вывез детей из-под обстрела ВСУ

КУРСК, 16 дек - РИА Новости. Награжденный медалью "За храбрость" по указу президента РФ Владимира Путина курский волонтер Геннадий Евтеев рассказал РИА Новости, как в 2024 году вывез из обстреливаемого ВСУ курского приграничного села в одной машине сразу восьмерых маленьких детей, уйдя от погони украинского дрона.

В Доме Советов города Курска во вторник прошла торжественная церемония вручения курянам государственных наград Российской Федерации: ордена Мужества, ордена Пирогова, медалей "За Отвагу", "За спасение погибавших" и других, передавал корреспондент РИА Новости.

"Получил "Медаль за храбрость"... Каждый день людей вывозили из под обстрелов, каждый раз уходили от украинских дронов... Самое запомнилось, когда детей вывозил, боялся, что FPV (дрон – ред.) догонит. Не за себя, я мог дверь открыть и выскочить, а дети. А их у меня было восемь детей в машине. Мы сначала их на руках несли километра полтора-два... этих детей пятилетних нес в "охапке", а потом на машине. Ребенок один с родителем был, остальные пятилетние, трехлетние, разновозрастные - эвакуация шла", – рассказал собеседник агентства.

По словам волонтера, главной задачей было вывезти сначала детей.

"Мы взрослых в одну машину сажали, детей – в другую. Нам в первую очередь нужно было вывезти детей, задача стояла. Чтобы они не видели стрельбы, бабаханий, чтобы они вообще ничего не видели этого... И самое страшное когда ты едешь по полю километров 15-17 и думаешь об этих детях, и уезжаешь от дрона... Подбадривал их (детей - ред.) всякими словами", – добавил Евтеев.

Мужчина уточнил, что в момент вторжения ВСУ в регион, дети были эвакуированы из разных сел.