Курский волонтер рассказал, как в 2024 году вывез детей из-под обстрела ВСУ

КУРСК, 16 дек - РИА Новости. Награжденный медалью "За храбрость" по указу президента РФ Владимира Путина курский волонтер Геннадий Евтеев рассказал РИА Новости, как в 2024 году вывез из обстреливаемого ВСУ курского приграничного села в одной машине сразу восьмерых маленьких детей, уйдя от погони украинского дрона.
В Доме Советов города Курска во вторник прошла торжественная церемония вручения курянам государственных наград Российской Федерации: ордена Мужества, ордена Пирогова, медалей "За Отвагу", "За спасение погибавших" и других, передавал корреспондент РИА Новости.
"Получил "Медаль за храбрость"... Каждый день людей вывозили из под обстрелов, каждый раз уходили от украинских дронов... Самое запомнилось, когда детей вывозил, боялся, что FPV (дрон – ред.) догонит. Не за себя, я мог дверь открыть и выскочить, а дети. А их у меня было восемь детей в машине. Мы сначала их на руках несли километра полтора-два... этих детей пятилетних нес в "охапке", а потом на машине. Ребенок один с родителем был, остальные пятилетние, трехлетние, разновозрастные - эвакуация шла", – рассказал собеседник агентства.
По словам волонтера, главной задачей было вывезти сначала детей.
"Мы взрослых в одну машину сажали, детей – в другую. Нам в первую очередь нужно было вывезти детей, задача стояла. Чтобы они не видели стрельбы, бабаханий, чтобы они вообще ничего не видели этого... И самое страшное когда ты едешь по полю километров 15-17 и думаешь об этих детях, и уезжаешь от дрона... Подбадривал их (детей - ред.) всякими словами", – добавил Евтеев.
Мужчина уточнил, что в момент вторжения ВСУ в регион, дети были эвакуированы из разных сел.
"Из села Званное, Глушково, из Суджи также вывозили, из Мартыновки... На выходе из Суджи они детей с полей выводили, и мы их подбирали, вывозили", – добавил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.