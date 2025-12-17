Рейтинг@Mail.ru
Курский волонтер рассказал, как в 2024 году вывез детей из-под обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 17.12.2025 (обновлено: 00:04 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/vsu-2062509440.html
Курский волонтер рассказал, как в 2024 году вывез детей из-под обстрела ВСУ
Курский волонтер рассказал, как в 2024 году вывез детей из-под обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Курский волонтер рассказал, как в 2024 году вывез детей из-под обстрела ВСУ
Награжденный медалью "За храбрость" по указу президента РФ Владимира Путина курский волонтер Геннадий Евтеев рассказал РИА Новости, как в 2024 году вывез из... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T00:03:00+03:00
2025-12-17T00:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20251216/vsu-2062505707.html
суджа
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджа, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Курский волонтер рассказал, как в 2024 году вывез детей из-под обстрела ВСУ

Волонтер Евтеев рассказал, как вывез восемь детей из-под обстрела ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 16 дек - РИА Новости. Награжденный медалью "За храбрость" по указу президента РФ Владимира Путина курский волонтер Геннадий Евтеев рассказал РИА Новости, как в 2024 году вывез из обстреливаемого ВСУ курского приграничного села в одной машине сразу восьмерых маленьких детей, уйдя от погони украинского дрона.
В Доме Советов города Курска во вторник прошла торжественная церемония вручения курянам государственных наград Российской Федерации: ордена Мужества, ордена Пирогова, медалей "За Отвагу", "За спасение погибавших" и других, передавал корреспондент РИА Новости.
"Получил "Медаль за храбрость"... Каждый день людей вывозили из под обстрелов, каждый раз уходили от украинских дронов... Самое запомнилось, когда детей вывозил, боялся, что FPV (дрон – ред.) догонит. Не за себя, я мог дверь открыть и выскочить, а дети. А их у меня было восемь детей в машине. Мы сначала их на руках несли километра полтора-два... этих детей пятилетних нес в "охапке", а потом на машине. Ребенок один с родителем был, остальные пятилетние, трехлетние, разновозрастные - эвакуация шла", – рассказал собеседник агентства.
По словам волонтера, главной задачей было вывезти сначала детей.
"Мы взрослых в одну машину сажали, детей – в другую. Нам в первую очередь нужно было вывезти детей, задача стояла. Чтобы они не видели стрельбы, бабаханий, чтобы они вообще ничего не видели этого... И самое страшное когда ты едешь по полю километров 15-17 и думаешь об этих детях, и уезжаешь от дрона... Подбадривал их (детей - ред.) всякими словами", – добавил Евтеев.
Мужчина уточнил, что в момент вторжения ВСУ в регион, дети были эвакуированы из разных сел.
"Из села Званное, Глушково, из Суджи также вывозили, из Мартыновки... На выходе из Суджи они детей с полей выводили, и мы их подбирали, вывозили", – добавил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ВСУ требуют ужесточить наказания для дезертиров, заявили в Раде
Вчера, 23:31
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала