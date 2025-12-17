https://ria.ru/20251217/vs-2062762449.html
Верховный суд не разрешил водителям без большого пальца управлять механикой
Верховный суд не разрешил водителям без большого пальца управлять механикой
Водителям без большого пальца на правой руке нельзя управлять автомобилями с механической коробкой передач, сообщили в пресс-службе Верховного суда. РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Водителям без большого пальца на правой руке нельзя управлять автомобилями с механической коробкой передач, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Житель Красноярского края
, которому отказались выдать справку для получения водительских прав из-за отсутствия двух пальцев на правой руке, просил признать незаконным соответствующий подпункт перечня медицинских показаний к управлению транспортом.
"В иске заявитель, владеющий легковым автомобилем с механической коробкой передач, указал, что оспариваемая им норма не учитывает реальную возможность управления транспортным средством конкретным лицом", — отметили в пресс-службе.
В документе указывается, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять только автомобилем, который оснащен автоматической трансмиссией.
С учетом этого запрета ВС отклонил иск. Как напомнили в пресс-службе, нормы, содержащиеся в перечне, призваны обеспечить всестороннюю безопасность на дорогах.