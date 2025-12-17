Верховный суд не разрешил водителям без большого пальца управлять механикой

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Водителям без большого пальца на правой руке нельзя управлять автомобилями с механической коробкой передач, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Житель Красноярского края , которому отказались выдать справку для получения водительских прав из-за отсутствия двух пальцев на правой руке, просил признать незаконным соответствующий подпункт перечня медицинских показаний к управлению транспортом.

"В иске заявитель, владеющий легковым автомобилем с механической коробкой передач, указал, что оспариваемая им норма не учитывает реальную возможность управления транспортным средством конкретным лицом", — отметили в пресс-службе.

В документе указывается, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять только автомобилем, который оснащен автоматической трансмиссией.