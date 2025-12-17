Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд не разрешил водителям без большого пальца управлять механикой - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 17.12.2025 (обновлено: 20:53 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/vs-2062762449.html
Верховный суд не разрешил водителям без большого пальца управлять механикой
Верховный суд не разрешил водителям без большого пальца управлять механикой - РИА Новости, 17.12.2025
Верховный суд не разрешил водителям без большого пальца управлять механикой
Водителям без большого пальца на правой руке нельзя управлять автомобилями с механической коробкой передач, сообщили в пресс-службе Верховного суда. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T20:33:00+03:00
2025-12-17T20:53:00+03:00
авто
россия
красноярский край
общество
здоровье - общество
происшествия
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151952/84/1519528438_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_8226564dafdfc4ce358d9c2674d51bc2.jpg
https://ria.ru/20251105/shtraf-2052555716.html
https://ria.ru/20251201/utilizatsiya-1755661801.html
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151952/84/1519528438_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_b7a237687e68a674e469712d9487c35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, красноярский край, общество, здоровье - общество, происшествия, верховный суд рф
Авто, Россия, Красноярский край, Общество, Здоровье - Общество, Происшествия, Верховный суд РФ
Верховный суд не разрешил водителям без большого пальца управлять механикой

ВС отказал мужчине без большого пальца в требовании разрешить водить механику

© Depositphotos.com / dmitrimaruta | Перейти в медиабанкСалон автомобиля
Салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Depositphotos.com / dmitrimaruta
Перейти в медиабанк
Салон автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Водителям без большого пальца на правой руке нельзя управлять автомобилями с механической коробкой передач, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Житель Красноярского края, которому отказались выдать справку для получения водительских прав из-за отсутствия двух пальцев на правой руке, просил признать незаконным соответствующий подпункт перечня медицинских показаний к управлению транспортом.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
5 ноября, 03:15
"В иске заявитель, владеющий легковым автомобилем с механической коробкой передач, указал, что оспариваемая им норма не учитывает реальную возможность управления транспортным средством конкретным лицом", — отметили в пресс-службе.
В документе указывается, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять только автомобилем, который оснащен автоматической трансмиссией.
С учетом этого запрета ВС отклонил иск. Как напомнили в пресс-службе, нормы, содержащиеся в перечне, призваны обеспечить всестороннюю безопасность на дорогах.
Центр утилизации автомобилей - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Как утилизировать автомобиль в 2025 году: пошаговая инструкция
1 декабря, 23:24
 
АвтоРоссияКрасноярский крайОбществоЗдоровье - ОбществоПроисшествияВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала