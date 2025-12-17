Рейтинг@Mail.ru
Вооруженные силы России опережают ВСУ в технологиях, заявило Минобороны - РИА Новости, 17.12.2025
17:02 17.12.2025
Вооруженные силы России опережают ВСУ в технологиях, заявило Минобороны
Вооруженные силы России опережают ВСУ в технологиях, заявило Минобороны - РИА Новости, 17.12.2025
Вооруженные силы России опережают ВСУ в технологиях, заявило Минобороны
Вооруженные силы РФ опережают ВСУ в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы, условия для того, чтобы сохранить это преимущество, созданы,... РИА Новости, 17.12.2025
россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы России опережают ВСУ в технологиях, заявило Минобороны

Белоусов: ВС России опережают ВСУ в технологиях

Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ опережают ВСУ в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы, условия для того, чтобы сохранить это преимущество, созданы, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"В целом результаты проведения специальной военной операции показывают, что мы опережаем противника в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы. Это преимущество необходимо сохранить. Тем самым создав условия для дальнейших наступательных действий и достижения целей специальной военной операции. Сегодня такие условия полностью созданы", - сказал Белоусов.
Фрегат Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Приближается капитуляция": на Западе высказались о давлении на Россию
16 декабря, 03:03
 
РоссияАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
