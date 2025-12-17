Вооруженные силы России опережают ВСУ в технологиях, заявило Минобороны

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ опережают ВСУ в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы, условия для того, чтобы сохранить это преимущество, созданы, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.