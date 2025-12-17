Белоусов рассказал об использовании мотовездеходов для подвоза боеприпасов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВС РФ начали активно применять мотовездеходы, воздушные и наземные робототехнические комплексы для подвоза на передовую боеприпасов и материальных средств, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Для подвоза на передовую боеприпасов и материальных средств начали активно применяться мотовездеходы, воздушные и наземные робототехнические комплексы. Если в прошлом году это имело разовый характер, то в текущем году ими уже доставлено на передний край более 12 тысяч тонн различных грузов. А в 2026 году данный показатель необходимо нарастить, как минимум в два раза", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил России.