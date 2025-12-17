Белоусов назвал ключевую задачу российских войск в 2026 году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ключевая задача на 2026 год - сохранить и нарастить набранные темпы наступления Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Ключевая задача на следующий год - сохранить и нарастить набранные темпы наступления", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.