Рейтинг@Mail.ru
Белоусов назвал ключевую задачу российских войск в 2026 году - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 17.12.2025 (обновлено: 14:27 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/vs-2062635356.html
Белоусов назвал ключевую задачу российских войск в 2026 году
Белоусов назвал ключевую задачу российских войск в 2026 году - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов назвал ключевую задачу российских войск в 2026 году
Ключевая задача на 2026 год - сохранить и нарастить набранные темпы наступления Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:17:00+03:00
2025-12-17T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916924_0:57:2986:1737_1920x0_80_0_0_9f258f5abe13b8652a97ef3b1132f974.jpg
https://ria.ru/20251217/belousov-2062634368.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916924_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_391036807179127095a810a35235a4f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Белоусов назвал ключевую задачу российских войск в 2026 году

Белоусов: ключевой задачей в 2026 году является наступление в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ключевая задача на 2026 год - сохранить и нарастить набранные темпы наступления Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Ключевая задача на следующий год - сохранить и нарастить набранные темпы наступления", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал об эффективности точечных ударов ВС России
Вчера, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала