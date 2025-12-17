https://ria.ru/20251217/vs-2062635356.html
Белоусов назвал ключевую задачу российских войск в 2026 году
Белоусов назвал ключевую задачу российских войск в 2026 году - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов назвал ключевую задачу российских войск в 2026 году
Ключевая задача на 2026 год - сохранить и нарастить набранные темпы наступления Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов назвал ключевую задачу российских войск в 2026 году
