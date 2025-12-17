Рейтинг@Mail.ru
09:10 17.12.2025 (обновлено: 09:21 17.12.2025)
ВС включит спор о праве собственности на квартиру Долиной в обзор практики
жилье, россия, лариса долина, игорь краснов, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Лариса Долина, Игорь Краснов, Дело о квартире Долиной
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По поручению Игоря Краснова три коллегии Верховного суда России - по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам - уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне Верховного суда РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы", - сказали в пресс-службе.
Верховный суд РФ составляет обзоры практики, чтобы обеспечить ее единообразие. Нижестоящие суды должны руководствоваться включенными в обзор примерами при принятии решений.
Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
Решение Верховного суда по делу Долиной - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Верховный суд оставил право собственности за Лурье
16 декабря, 17:52
 
