https://ria.ru/20251217/vrach-2062516249.html
Врач рассказала, как определить симптомы начала гонконгского гриппа
Врач рассказала, как определить симптомы начала гонконгского гриппа - РИА Новости, 17.12.2025
Врач рассказала, как определить симптомы начала гонконгского гриппа
Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции с высокой температуры и озноба у больного, рассказала РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T01:42:00+03:00
2025-12-17T01:42:00+03:00
2025-12-17T05:52:00+03:00
общество
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_555fe1f5794472d3ab77ff11598e0b9f.jpg
https://ria.ru/20251216/gripp-2062279890.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2d3704d811ac13e1971a68b7d60a2ead.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дальневосточный федеральный университет
Общество, Дальневосточный федеральный университет
Врач рассказала, как определить симптомы начала гонконгского гриппа
Врач Вахрушева: гонконгский грипп можно определить по высокой температуре
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек — РИА Новости. Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции с высокой температуры и озноба у больного, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
"Симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа: стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель", — сказала Вахрушева.