Врач рассказала, как определить симптомы начала гонконгского гриппа

ВЛАДИВОСТОК, 17 дек — РИА Новости. Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции с высокой температуры и озноба у больного, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.