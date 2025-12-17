Рейтинг@Mail.ru
План "Барбаросса" (1940) - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/voyna-1589489081.html
План "Барбаросса" (1940)
План "Барбаросса" (1940) - РИА Новости, 17.12.2025
План "Барбаросса" (1940)
План "Барбаросса" – условное наименование плана войны фашистской Германии против СССР. Получил название по имени императора Священной Римской империи Фридриха I РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:37:00+03:00
2025-12-17T15:37:00+03:00
справки
германия
вторая мировая война (1939-1945)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146375/25/1463752583_0:402:1534:1264_1920x0_80_0_0_9855bd88dec59660f4653bd01212bea4.jpg
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146375/25/1463752583_0:258:1534:1408_1920x0_80_0_0_29e2e5d619ad8dd5d7141168e83ed291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, германия, вторая мировая война (1939-1945), россия
Справки, Германия, Вторая мировая война (1939-1945), Россия

План "Барбаросса" (1940)

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция карты-схемы плана "Барбаросса" - немецко-фашистского плана подготовки военного нападения на СССР
Репродукция карты-схемы плана Барбаросса - немецко-фашистского плана подготовки военного нападения на СССР - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
План "Барбаросса" – условное наименование плана войны фашистской Германии против СССР. Получил название по имени императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы.
План разгрома Красной армии (РККА) и захвата европейской части СССР за четыре-пять месяцев был утвержден директивой № 21 Верховного командования вермахта (ОКВ) за подписью Гитлера 18 декабря 1940 года.
Решение о нападении Германии на СССР в рамках продолжавшейся Второй мировой войны было принято в июле 1940 года в поисках выхода из стратегического тупика, связанного с неспособностью вермахта сразу вслед за разгромом Франции в мае-июне вывести из войны и Англию.
По мысли Гитлера, следовало одним ударом сокрушить СССР, так как "если Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду. Тогда господствовать в Европе и на Балканах будет Германия". Десант на Британские острова был отложен (в дальнейшем отменен) и германское Главное командование сухопутных войск (ОКХ) 21 июля приступило к планированию войны на востоке.
Всего, по неполным данным, было подготовлено около 12 вариантов плана и оперативных набросков. В ходе доработки плана под руководством начальника оперативного отдела Генштаба ОКХ генерал-лейтенанта Фридриха Паулюса и серии штабных игр германское командование пришло к выводу о необходимости действий на трех стратегических направлениях: Ленинградском, Московском и Киевском. Ставка была сделана на то, что германские войска смогут нанести решающее поражение основным силам Красной армии в приграничной зоне до линии рек Западная Двина и Днепр, а это приведет к краху СССР и позволит в дальнейшем избежать напряженных боев.
Три группы армий должны были стремительным и глубоким выдвижением танковых "клиньев" рассечь и уничтожить основные силы РККА, не дав им отойти за Днепр и Двину. Главный удар намечался в центре с прицелом на захват Москвы. По требованию Гитлера в план была внесена поправка: центральной группе предписывалось быть готовой от Смоленска повернуть танки на север, вместе с северной группой захватить Прибалтику, взять Ленинград и только потом двигаться к Москве. В декабре Гитлер согласился с тем, что наступление следует вести так далеко на восток, чтобы советские ВВС не могли бомбить Германию. Директива № 21 определяла такой рубеж как Астрахань – Волга - Архангельск.
Этап планирования завершился 31 января 1941 года, когда ставка ОКХ издала "Директиву по сосредоточению войск", которая формулировала основную стратегическую идею плана "Барбаросса": "расколоть фронт главных сил русской армии, сосредоточенных в западной части России, быстрыми и глубокими ударами мощных подвижных группировок севернее и южнее Припятских болот и, используя этот прорыв, уничтожить разобщенные группировки вражеских войск".
Позднее, в связи с наступлением вермахта на Балканах, срок начала операции "Барбаросса" – 15 мая – был перенесен на 22 июня.
План "Барбаросса" дополнялся рядом директив и приказов – о политическом и экономическом управлении на оккупированных территориях, о поведении войск на оккупированной территории, об обращении с военнопленными, о дезинформации противника и пр. Они предопределили жестокие методы оккупационной политики (предполагалось не препятствовать военным преступлениям по отношению к гражданам СССР, обязательно уничтожать ряд категорий военнопленных – комиссаров, коммунистов, евреев и др. меры). Предусматривалась безжалостная эксплуатация населения и природных ресурсов оккупированных территорий в интересах продолжения войны.
Отсутствие сухопутного фронта в Европе позволило собрать против СССР значительные силы. От Люблина на Киев наступала группа армий "Юг" (командующий – генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт, 1-ая танковая группа, три полевых армии). На белорусском направлении – группа армий "Центр" (генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, 2-я и 3-я танковые группы, две полевых армии). Из Восточной Пруссии на Ленинград – группа армий "Север" (генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб, 4-я танковая группа, две полевых армии). Всего – более 150 расчетных дивизий, четыре миллиона военнослужащих. В танковые группы были сведены 19 (из 21 имевшихся в вермахте) танковых дивизий (порядка трех с половиной тысяч танков). За ними наступали 13 моторизованных дивизий под прикрытием трех тысяч самолетов. В резерве оставалось 24 дивизии (две – танковых).
РККА, начав стратегическое развертывание на западе в мае, к началу войны не имела оформленной группировки ни для наступления, ни для обороны. Большей частью войска находились либо в местах постоянной дислокации, либо в учебных лагерях, либо на марше. Упредив РККА в развертывании, вермахт имел на участках прорыва кратный численный перевес и захватил стратегическую инициативу.
Но в итоге план "Барбаросса" так и не был реализован – прежде всего, в части уничтожения главных сил РККА в приграничном сражении, не говоря о захвате Ленинграда и Москвы.
Составители плана недооценили военно-экономический и морально-политический потенциалы СССР и его возможности по наращиванию боевой мощи Красной армии, факторов времени и пространства. Выполнение плана "Барбаросса" было сорвано героической борьбой советского народа и его Вооруженных сил в Великой Отечественной войне.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиГерманияВторая мировая война (1939-1945)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала