Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Киев за сутки потерял до 230 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
