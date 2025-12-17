Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 17.12.2025 (обновлено: 12:23 17.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 17.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Киев за сутки потерял до 230 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
россия
киев
харьковская область
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 230 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Ковшаровка, Новосергеевка, Купянск-Узловой, Моначиновка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, три американские боевые бронированные машины HMMWV, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-миллиметровая гаубица М777 и 155-миллиметровая гаубица М114 производства США, станция радиоэлектронной разведки и пять складов боеприпасов", - отмечает МО РФ.
