Белоусов рассказал о создании зоны безопасности в приграничье - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 17.12.2025
Белоусов рассказал о создании зоны безопасности в приграничье
Белоусов рассказал о создании зоны безопасности в приграничье
После освобождения Волчанска создается "зона безопасности" в Харьковской и Сумской областях, снижена угроза вторжения ВСУ в приграничные области России, заявил... РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал о создании зоны безопасности в приграничье

© AP PhotoВолчанск
© AP Photo
Волчанск. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. После освобождения Волчанска создается "зона безопасности" в Харьковской и Сумской областях, снижена угроза вторжения ВСУ в приграничные области России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Освобожден крупный приграничный город Волчанск и продолжается создание "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях. В результате – снижена угроза вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ВС России ведут бои на подступах к Орехову, заявил Белоусов
