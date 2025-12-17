Рейтинг@Mail.ru
Белоусов призвал оснастить войска беспилотных систем дронами с ИИ - РИА Новости, 17.12.2025
14:24 17.12.2025
Белоусов призвал оснастить войска беспилотных систем дронами с ИИ
Белоусов призвал оснастить войска беспилотных систем дронами с ИИ - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов призвал оснастить войска беспилотных систем дронами с ИИ
Войска беспилотных систем России потребуется оснастить новыми видами ударных БПЛА, в том числе с искусственным интеллектом, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 17.12.2025
безопасность
россия
андрей белоусов
россия
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов призвал оснастить войска беспилотных систем дронами с ИИ

Белоусов призвал оснастить войска беспилотных систем ударными дронами с ИИ

Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Войска беспилотных систем России потребуется оснастить новыми видами ударных БПЛА, в том числе с искусственным интеллектом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Потребуется также оснастить войска беспилотных систем новыми видами помехоустойчивых разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе с искусственным интеллектом. А также - наземными станциями управления, ретрансляторами, автономными источниками питания и средствами связи", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала