ВСУ ударили по объектам энергетики в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар по объектам энергетики в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
запорожская область
евгений балицкий
