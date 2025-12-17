Пленный украинский военный рассказал, как его бросили на произвол судьбы

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Иван Федино рассказал, что он не очень хорошо относится к украинскому командованию, потому что оно бросило своих военных, включая самого Федино, на произвол судьбы.

Как и тысячи его сослуживцев, Федино был пойман сотрудниками ТЦК на улице и после короткого пребывания в учебном подразделении был направлен на боевые позиции, уточнили в Минобороны РФ.

"К командованию отношусь не очень хорошо, потому что, можно сказать, бросили на произвол судьбы. Надо было выводить нас из позиции, а не оставлять там еще - "ждите, ждите". Дождались", - сказал пленный.

По его словам, на позиции российские дроны и минометные обстрелы не давали украинским боевикам "даже нос высунуть".

"На позициях ФПВишки (FPV-дроны - ред.) летали, не давали даже нос высунуть, минометка тоже, бомбили просто ужасно", - отметил Федино.

От безысходности и страха за собственную жизнь, под бесконечными обстрелами Федино и трое его сослуживцев решили бросить позиции.

"Зашли в дом, нашли одежду, переоделись. В подвал затащили матрацы, одеяла - что было такое, чтоб более-менее можно было согреться. И прятались там, в этом подвале", - сказал пленный.