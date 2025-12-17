Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал об обучении военнослужащих приемам тактической медицины - РИА Новости, 17.12.2025
16:58 17.12.2025
Белоусов рассказал об обучении военнослужащих приемам тактической медицины
Белоусов рассказал об обучении военнослужащих приемам тактической медицины
Практически все военнослужащие ВС РФ в 2025 году были обучены приемам тактической медицины, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Белоусов рассказал об обучении военнослужащих приемам тактической медицины

Белоусов: почти всех военных в 2025 году обучили приемам тактической медицины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Практически все военнослужащие ВС РФ в 2025 году были обучены приемам тактической медицины, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Практически все военнослужащие в текущем году обучены приемам тактической медицины. Завершен переход на доработанные с учетом боевого опыта аптечки оказания первой помощи. В войска поставлено более 1 миллиона 200 тысяч различных видов аптечек нового поколения, что позволило оснастить ими практически всех военнослужащих", - сказал Белоусов, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
Россия Андрей Белоусов Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Вооруженные силы РФ
 
 
