ВС России с началом СВО поменялись, заявил Путин
ВС России с началом СВО поменялись, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России с началом СВО поменялись, заявил Путин
Проблемы в армии еще остаются, но Вооруженные силы с началом СВО стали совершенно другими, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:08:00+03:00
2025-12-17T15:08:00+03:00
2025-12-17T15:23:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин
ВС России с началом СВО поменялись, заявил Путин
Путин отметил изменения вооруженных сил России с началом спецоперации