БЕЛГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Украинские военные в среду нанесли удары по десяти населенным пунктам Белгородской области, один мирный житель ранен в результате удара дрона по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В Белгородском округе, в селе Отрадное, от удара дрона по машине водитель получил баротравму и осколочные ранения спины. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую больницу, где ему оказали необходимую помощь. Для дальнейшего лечения он направлен в городскую больницу №2 города Белгорода. У транспортного средства повреждены стекла и кузов", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в хуторе Церковный и селе Ясные Зори после атак дронов зафиксированы повреждения зданий сельхозпредприятия и частного дома. В Грайворонском округе, в городе Грайворон, несколько дронов повредили два частных дома, семь автомобилей, один из которых сгорел. В селе Мощёное дрон пробил кровлю частного дома.
"В Волоконовском округе, в хуторе Шаховка, после сбросов взрывных устройств с беспилотника в трех частных домах повреждены кровли и остекление. Вблизи села Грушевка дрон ударил по автомобилю... В хуторе Волчий-Первый вследствие детонации дрона повреждена машина. В селе Кукуевка Валуйского округа FPV-дрон атаковал помещение на территории фермерского хозяйства... В селе Казначеевка от удара дрона посечена кровля складского помещения", - уточнил глава области.
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря, 08:00