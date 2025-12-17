В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал водитель

"В Волоконовском округе, в хуторе Шаховка, после сбросов взрывных устройств с беспилотника в трех частных домах повреждены кровли и остекление. Вблизи села Грушевка дрон ударил по автомобилю... В хуторе Волчий-Первый вследствие детонации дрона повреждена машина. В селе Кукуевка Валуйского округа FPV-дрон атаковал помещение на территории фермерского хозяйства... В селе Казначеевка от удара дрона посечена кровля складского помещения", - уточнил глава области.