Белоусов объявил о начале перехода морской пехоты на дивизионную структуру
Белоусов объявил о начале перехода морской пехоты на дивизионную структуру
Процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру в ВМФ начался, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
безопасность
россия
андрей белоусов
