Белоусов объявил о начале перехода морской пехоты на дивизионную структуру - РИА Новости, 17.12.2025
16:06 17.12.2025
Белоусов объявил о начале перехода морской пехоты на дивизионную структуру
Белоусов объявил о начале перехода морской пехоты на дивизионную структуру
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Морская пехота. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру в ВМФ начался, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"В Военно-морском флоте начался процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру. Уже две бригады переформировываются в дивизии. А в следующем году - еще две", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
