В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер" - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:41 17.12.2025
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T03:41:00+03:00
2025-12-17T03:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
владикавказ
сергей меняйло
владикавказ
владикавказ, сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Владикавказ, Сергей Меняйло
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"

На территории аэропорта Владикавказа ввели план "Ковер"

Международный аэропорт "Владикавказ"
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. План "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"В аэропорту "Владикавказ" объявлен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале.
Меняйло добавил, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, выполняется весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов.
ЗРПК Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
03:34
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
