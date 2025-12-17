https://ria.ru/20251217/vladikavkaz-2062523582.html
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
владикавказ, сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Владикавказ, Сергей Меняйло
На территории аэропорта Владикавказа ввели план "Ковер"