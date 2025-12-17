Рейтинг@Mail.ru
17.12.2025
06:54 17.12.2025
Россиян предупредили о вирусах, перехватывающих бесконтактные платежи
Россиян предупредили о вирусах, перехватывающих бесконтактные платежи
Россиян предупредили о вирусах, перехватывающих бесконтактные платежи
Россиян предупредили о том, что в 2026 году будет расти эффективность вирусов, которые перехватывают бесконтактные платежи - это связано с распространенностью... РИА Новости, 17.12.2025
Новости
технологии, whatsapp inc., apple
Технологии, WhatsApp Inc., Apple
Россиян предупредили о вирусах, перехватывающих бесконтактные платежи

РИА Новости: эффективность перехватывающих NFC-оплату вирусов вырастет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россиян предупредили о том, что в 2026 году будет расти эффективность вирусов, которые перехватывают бесконтактные платежи - это связано с распространенностью NFC-оплаты, рассказали РИА Новости в ГК "Солар".
"По мнению экспертов центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК "Солар", с ростом распространенности бесконтактных методов оплаты будет расти и эффективность вредоносов, перехватывающих бесконтактные платежи – например, NFCGate", - рассказали в компании.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Задержаны мошенники, с помощью вируса похитившие более 200 миллионов рублей
5 декабря, 09:13
Как объяснили специалисты, злоумышленники в этом случае пытаются убедить жертву скачать программу-шпионское ПО под видом банковского приложения. После этого "приложение" попросит приложить банковскую карту к смартфону через NFC и ввести пинкод - таким образом, вирус передает данные карты злоумышленникам, которые могут снять деньги в любом банкомате.
Во втором сценарии, отметили эксперты, мошенники также просят установить вредоносную программу и просят перевести деньги на безопасный счет. Они убеждают жертву приложить свой зараженный телефон к банкомату для перевода, и все средства оказываются на счету злоумышленников.
В ГК "Солар" прогнозируют также рост числа атак без использования социальной инженерии - их примером является взломы iPhone через картинку в WhatsApp, с которыми пользователи столкнулись в текущем году. "В публичной сфере в контексте zero-click чаще фигурируют продукты компании Apple, но эксперты Solar 4RAYS ожидают, что в наступающем году больше подобных угроз появится и на Android", - отметили в компании.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В "Росконгрессе" отметили рост российского рынка кибербезопасности
03:32
Увеличится и количество атак ClickFix - это случаи, когда злоумышленники принуждают жертву самостоятельно запускать вредоносное ПО на своем устройстве. Они могут представить инструкцию по запуску якобы программы для защиты от кибератак.
"Вполне вероятно, увеличится число атак и на операционную систему Linux – как минимум, это связано и с импортозамещением (которое привело к появлению различных версий Linux с рядом уязвимостей в безопасности) и с тем, что до сих пор на этих системах часто не стоят никакие средства защиты", - добавили в компании.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Раскрыто, сколько хакеры тратят на успешную атаку на российскую компанию
00:27
 
