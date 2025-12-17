Рейтинг@Mail.ru
Россия импортировала вина из ЕС на рекордную с осени 2023 года сумму
04:12 17.12.2025
Россия импортировала вина из ЕС на рекордную с осени 2023 года сумму
Россия в октябре импортировала европейского вина на рекордные с ноября 2023 года 74,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата. РИА Новости, 17.12.2025
Россия импортировала вина из ЕС на рекордную с осени 2023 года сумму

Работа винодельческого предприятия
Работа винодельческого предприятия - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа винодельческого предприятия. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в октябре импортировала европейского вина на рекордные с ноября 2023 года 74,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.
По сравнению с предшествующим месяцем наиболее заметную положительную динамику показала Литва - ее отгрузки в денежном выражении приросли сразу вчетверо - до 1,7 миллиона евро. Еще пять стран увеличили свои поставки вдвое: это Бельгия (до 185,8 тысячи евро), Испания (до 4,2 миллиона евро), Нидерланды (до 103,2 тысячи евро), Польша (до 9,8 миллиона евро) и Португалия (до 6,2 миллиона евро).
При этом сразу несколько держав увеличили поставки до локальных максимумов: в частности, октябрьские отгрузки Испании и Италии (31,5 миллиона евро) оказались наиболее заметными с марта 2024 года.
В целом за месяц Россия увеличила закупки вина у Евросоюза на треть, ключевыми поставщиками в середине осени стали Италия (42%), Латвия (20%) и Польша (13%).
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Эксперт рассказал, почему безалкогольное вино стоит дороже обычного
14 декабря, 08:59
 
ЭкономикаРоссияИспанияПольшаЕвросоюзЕвростат
 
 
