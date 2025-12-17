https://ria.ru/20251217/vino-2062525208.html
Россия импортировала вина из ЕС на рекордную с осени 2023 года сумму
Россия импортировала вина из ЕС на рекордную с осени 2023 года сумму - РИА Новости, 17.12.2025
Россия импортировала вина из ЕС на рекордную с осени 2023 года сумму
Россия в октябре импортировала европейского вина на рекордные с ноября 2023 года 74,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата. РИА Новости, 17.12.2025
2025
Россия импортировала вина из ЕС на рекордную с осени 2023 года сумму
РИА Новости: РФ импортировала вина из ЕС на 74,4 миллиона евро