"Билайн" и "Сбер" запустили видеоконсультации на русском жестовом языке

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. "Билайн" и "Сбер" реализовали совместный проект по обслуживанию глухих и слабослышащих клиентов, для которых теперь доступна бесплатная консультация на русском жестовом языке (РЖЯ) от переводчиков банка, сообщает пресс-служба оператора.

Пилотный проект был запущен в некоторых офисах сотового оператора текущим летом. Сейчас такая возможность появится у клиентов по всей России.

Глухой клиент, обратившийся в офис сотового оператора, сможет бесплатно воспользоваться помощью сотрудников банка — переводчиков РЖЯ. Они переведут консультацию с сотрудником, а клиент сможет задать дополнительные вопросы для уточнения информации. Связаться с переводчиками можно в сервисе "Видеозвонок на РЖЯ" в приложении банка.

Для запуска проекта специалисты "Билайна" подготовили для переводчиков РЖЯ памятки по терминологии, которая используется в сфере телекоммуникаций, а также описание основных процессов и задач, которые клиенты решают с помощью специалистов монобренда. Совместный проект призван улучшить качество клиентского сервиса, обеспечив комфортное и понятное взаимодействие с оператором.

"Мы стремимся делать наши сервисы доступными для всех клиентов, независимо от их особенностей. Русский жестовый язык — это ключ к пониманию для тысяч людей. Мы рады, что благодаря сервису видеоконсультаций на РЖЯ наши клиенты смогут получать помощь в привычном для них формате. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать финансовые и телекоммуникационные услуги доступными для каждого", - сказал директор по управлению монобрендовым каналом в "Билайне" Денис Ильин.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Артем Алешкин, переводчики РЖЯ, которые работают в контакт-центре Сбера, каждый месяц принимают больше тысячи видеозвонков от клиентов с нарушениями слуха. Звонить удобно из приложения банка прямо из дома.