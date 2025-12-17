Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" и "Сбер" запустили видеоконсультации на русском жестовом языке
10:30 17.12.2025
"Билайн" и "Сбер" запустили видеоконсультации на русском жестовом языке
"Билайн" и "Сбер" запустили видеоконсультации на русском жестовом языке
билайн, сбер, вымпелком, мобильная связь, технологии
Билайн, Сбер, ВымпелКом, мобильная связь, Технологии
© iStock.com / pixelfitДевушка сидит за ноутбуком
Девушка сидит за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© iStock.com / pixelfit
Девушка сидит за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. "Билайн" и "Сбер" реализовали совместный проект по обслуживанию глухих и слабослышащих клиентов, для которых теперь доступна бесплатная консультация на русском жестовом языке (РЖЯ) от переводчиков банка, сообщает пресс-служба оператора.
Пилотный проект был запущен в некоторых офисах сотового оператора текущим летом. Сейчас такая возможность появится у клиентов по всей России.
Глухой клиент, обратившийся в офис сотового оператора, сможет бесплатно воспользоваться помощью сотрудников банка — переводчиков РЖЯ. Они переведут консультацию с сотрудником, а клиент сможет задать дополнительные вопросы для уточнения информации. Связаться с переводчиками можно в сервисе "Видеозвонок на РЖЯ" в приложении банка.
Для запуска проекта специалисты "Билайна" подготовили для переводчиков РЖЯ памятки по терминологии, которая используется в сфере телекоммуникаций, а также описание основных процессов и задач, которые клиенты решают с помощью специалистов монобренда. Совместный проект призван улучшить качество клиентского сервиса, обеспечив комфортное и понятное взаимодействие с оператором.
"Мы стремимся делать наши сервисы доступными для всех клиентов, независимо от их особенностей. Русский жестовый язык — это ключ к пониманию для тысяч людей. Мы рады, что благодаря сервису видеоконсультаций на РЖЯ наши клиенты смогут получать помощь в привычном для них формате. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать финансовые и телекоммуникационные услуги доступными для каждого", - сказал директор по управлению монобрендовым каналом в "Билайне" Денис Ильин.
Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Артем Алешкин, переводчики РЖЯ, которые работают в контакт-центре Сбера, каждый месяц принимают больше тысячи видеозвонков от клиентов с нарушениями слуха. Звонить удобно из приложения банка прямо из дома.
"Если нужно приехать в офис — можно подключить переводчика с планшета нашего сотрудника. Мы понимаем, что быть самостоятельным важно не только для финансовой безопасности, поэтому внедряем сервис и в других сферах жизни. Готовы делиться опытом, технологиями, подключать новых партнеров, чтобы сделать окружающий мир более удобным, понятным и безопасным для глухих людей", - сказал Алешкин.
 
