Во Вьетнаме продолжают расследование гибели россиянки

БАНГКОК, 17 дек – РИА Новости. Полицейское расследование по факту гибели гражданки России в южновьетнамской провинции Ламдонг в результате падения камней со строительной техники на туристический автобус продолжается, но пока не дало результатов, сообщил РИА Новости в среду генеральный консул России в городе Хошимин Тимур Садыков.

« "Мы направили властям все необходимые официальные запросы о ходе следствия, однако ответов на них пока нет. Вместе с тем, по информации, которую мы получили в рабочем порядке, к настоящему моменту полицейское расследование пока результатов не дало, но следственные органы продолжают работу", - сказал агентству глава российского консульского учреждения.

Он добавил, что Генконсульство постоянно держит ситуацию с расследованием на контроле.

На вопрос агентства о втором пострадавшем россиянине генконсул ответил, что мужчина находится во Вьетнаме и проходит амбулаторное лечение.

« "Второй пострадавший россиянин, который получил черепно-мозговую травму, уже не находится в больнице, он продолжает лечение амбулаторно", - сообщил Садыков.

Ранее сообщалось, что утром 8 декабря 2025 года в районе перевала Дай Нинь во вьетнамской провинции Ламдонг на туристический автобус, в котором находилось 11 пассажиров, упали каменные глыбы из строительной техники, проходившей поблизости. В результате происшествия погибла гражданка России 1968 года рождения, еще один российский турист получил черепно-мозговую травму.