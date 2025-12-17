Рейтинг@Mail.ru
Умер почетный гражданин Воронежа Василий Мальцев
19:44 17.12.2025
Умер почетный гражданин Воронежа Василий Мальцев
Умер почетный гражданин Воронежа Василий Мальцев
Ушел из жизни почётный гражданин Воронежа Василий Мальцев, сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости, 17.12.2025
Умер почетный гражданин Воронежа Василий Мальцев

Умер почетный гражданин Воронежа и ветеран Василий Мальцев

© Фото : Сергей Петрин/TelegramПочетный гражданин Воронежа Василий Мальцев
Почетный гражданин Воронежа Василий Мальцев - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Сергей Петрин/Telegram
Почетный гражданин Воронежа Василий Мальцев. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Ушел из жизни почётный гражданин Воронежа Василий Мальцев, сообщил мэр Сергей Петрин.
"Пришло печальное известие: ушел из жизни Почетный гражданин Воронежа Василий Иванович Мальцев. Одно из высших званий нашего города он получил в этом году, однако оно — далеко не единственная награда, что говорит о его выдающихся заслугах в защите государства", - сообщил Петрин в своём Telegram-канале.
По его словам, Василий Мальцев вступил в ряды Красной армии в 1944 году и служил стрелком до победы. После войны он отучился на мастера авиавооружения и механика.
"В числе его наград — орден Отечественной войны II степени и медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Выражаю соболезнования родным и близким Василия Ивановича. Вечная память!" - написал Петрин.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
