Умер почетный гражданин Воронежа Василий Мальцев
Умер почетный гражданин Воронежа Василий Мальцев - РИА Новости, 17.12.2025
Умер почетный гражданин Воронежа Василий Мальцев
Ушел из жизни почётный гражданин Воронежа Василий Мальцев, сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T19:44:00+03:00
2025-12-17T19:44:00+03:00
2025-12-17T19:44:00+03:00
ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости.
Ушел из жизни почётный гражданин Воронежа Василий Мальцев, сообщил
мэр Сергей Петрин.
"Пришло печальное известие: ушел из жизни Почетный гражданин Воронежа Василий Иванович Мальцев. Одно из высших званий нашего города он получил в этом году, однако оно — далеко не единственная награда, что говорит о его выдающихся заслугах в защите государства", - сообщил Петрин в своём Telegram-канале.
По его словам, Василий Мальцев вступил в ряды Красной армии в 1944 году и служил стрелком до победы. После войны он отучился на мастера авиавооружения и механика.
"В числе его наград — орден Отечественной войны II степени и медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Выражаю соболезнования родным и близким Василия Ивановича. Вечная память!" - написал Петрин.