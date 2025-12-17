Умер почетный гражданин Воронежа Василий Мальцев

ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Ушел из жизни почётный гражданин Воронежа Василий Мальцев, Ушел из жизни почётный гражданин Воронежа Василий Мальцев, сообщил мэр Сергей Петрин.

"Пришло печальное известие: ушел из жизни Почетный гражданин Воронежа Василий Иванович Мальцев. Одно из высших званий нашего города он получил в этом году, однако оно — далеко не единственная награда, что говорит о его выдающихся заслугах в защите государства", - сообщил Петрин в своём Telegram-канале.

По его словам, Василий Мальцев вступил в ряды Красной армии в 1944 году и служил стрелком до победы. После войны он отучился на мастера авиавооружения и механика.