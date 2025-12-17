США подняли в небо четыре самолета палубной авиации у берегов Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Четыре самолета палубной авиации США находятся в небе у берегов Венесуэлы на фоне роста напряженности и сообщений о предстоящем объявлении американским президентом Дональдом Трампом войны с Каракасом, выяснило РИА Новости, изучив данные портала Flightradar24.