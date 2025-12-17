Рейтинг@Mail.ru
Мадуро обсудил с генсеком ООН угрозы США в адрес Венесуэлы - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/venesuela-2062780110.html
Мадуро обсудил с генсеком ООН угрозы США в адрес Венесуэлы
Мадуро обсудил с генсеком ООН угрозы США в адрес Венесуэлы - РИА Новости, 17.12.2025
Мадуро обсудил с генсеком ООН угрозы США в адрес Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил об эскалации угроз в адрес республики и их... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T23:14:00+03:00
2025-12-17T23:14:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
латинская америка
николас мадуро
дональд трамп
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_928b3761ffcd34ca6ec5a1e69194a903.jpg
https://ria.ru/20251217/ssha-2062774479.html
https://ria.ru/20251217/venesuela-2062723182.html
https://ria.ru/20251217/venesuela-2062646372.html
венесуэла
сша
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_5da50ed7ccfbe65806e754fd1248f207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, латинская америка, николас мадуро, дональд трамп, антониу гутерреш, оон
В мире, Венесуэла, США, Латинская Америка, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН
Мадуро обсудил с генсеком ООН угрозы США в адрес Венесуэлы

Мадуро и генсек ООН Гутерреш обсудили потенциальную атаку США по Венесуэле

© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН/МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил об эскалации угроз в адрес республики и их опасных последствиях для мира в регионе, сообщило правительство республики.
"Николас Мадуро Морос сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем, чтобы предупредить об эскалации угроз против Венесуэлы и их серьезных последствиях для регионального мира", - говорится в заявлении.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп может объявить войну Венесуэле в четверг, заявил Такер Карлсон
Вчера, 22:35
В ходе беседы Мадуро обратил внимание генсека ООН на недавние публичные заявления президента США Дональда Трампа в социальных сетях, в которых "в недопустимой форме утверждалось, что нефть, природные богатства и территория Венесуэлы принадлежат ему".
"Подобные заявления должны быть категорически отвергнуты системой Организации Объединенных Наций, поскольку они представляют собой прямую угрозу суверенитету, международному праву и миру", - заявил, как сообщается, глава государства генсеку ООН.
Со своей стороны Гутерреш, согласно документу, подтвердил приверженность принципам международного права и Уставу ООН, выразил солидарность с венесуэльским народом и подчеркнул необходимость недопущения эскалации. По его словам, вооруженный конфликт в регионе не имеет оправдания и может привести к тяжелым последствиям для стабильности Латинской Америки и Карибского бассейна.
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Авианосец США приблизился к Венесуэле на расстояние удара, сообщают СМИ
Вчера, 17:27
"Генеральный секретарь сообщил, что будет отслеживать развитие ситуации и сопровождать её рассмотрение в Совете Безопасности, содействуя деэскалации и неизменно отдавая приоритет дипломатии, диалогу и мирному урегулированию споров", - сказано в сообщении правительства Венесуэлы.
В офисе генсека ООН при этом заявили, что Гутерреш в ходе звонка "подтвердил позицию ООН относительно необходимости соблюдения государствами-членами ООН международного права, в частности Устава ООН, проявлять сдержанность и снизить напряженность для сохранения региональной стабильности".
Лавров: планы США начать наземные операции в Венесуэле подрывают возможность договориться - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лавров прокомментировал планы США по наземным операциям в Венесуэле
Вчера, 14:41
 
В миреВенесуэлаСШАЛатинская АмерикаНиколас МадуроДональд ТрампАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала