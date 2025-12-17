https://ria.ru/20251217/venesuela-2062780110.html
Мадуро обсудил с генсеком ООН угрозы США в адрес Венесуэлы
Мадуро обсудил с генсеком ООН угрозы США в адрес Венесуэлы - РИА Новости, 17.12.2025
Мадуро обсудил с генсеком ООН угрозы США в адрес Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил об эскалации угроз в адрес республики и их... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T23:14:00+03:00
2025-12-17T23:14:00+03:00
2025-12-17T23:14:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
латинская америка
николас мадуро
дональд трамп
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_928b3761ffcd34ca6ec5a1e69194a903.jpg
https://ria.ru/20251217/ssha-2062774479.html
https://ria.ru/20251217/venesuela-2062723182.html
https://ria.ru/20251217/venesuela-2062646372.html
венесуэла
сша
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_5da50ed7ccfbe65806e754fd1248f207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, латинская америка, николас мадуро, дональд трамп, антониу гутерреш, оон
В мире, Венесуэла, США, Латинская Америка, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН
Мадуро обсудил с генсеком ООН угрозы США в адрес Венесуэлы
Мадуро и генсек ООН Гутерреш обсудили потенциальную атаку США по Венесуэле
ООН/МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил об эскалации угроз в адрес республики и их опасных последствиях для мира в регионе, сообщило правительство республики.
"Николас Мадуро Морос сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем, чтобы предупредить об эскалации угроз против Венесуэлы и их серьезных последствиях для регионального мира", - говорится в заявлении.
В ходе беседы Мадуро обратил внимание генсека ООН на недавние публичные заявления президента США Дональда Трампа в социальных сетях, в которых "в недопустимой форме утверждалось, что нефть, природные богатства и территория Венесуэлы принадлежат ему".
"Подобные заявления должны быть категорически отвергнуты системой Организации Объединенных Наций, поскольку они представляют собой прямую угрозу суверенитету, международному праву и миру", - заявил, как сообщается, глава государства генсеку ООН.
Со своей стороны Гутерреш, согласно документу, подтвердил приверженность принципам международного права и Уставу ООН, выразил солидарность с венесуэльским народом и подчеркнул необходимость недопущения эскалации. По его словам, вооруженный конфликт в регионе не имеет оправдания и может привести к тяжелым последствиям для стабильности Латинской Америки и Карибского бассейна.
"Генеральный секретарь сообщил, что будет отслеживать развитие ситуации и сопровождать её рассмотрение в Совете Безопасности, содействуя деэскалации и неизменно отдавая приоритет дипломатии, диалогу и мирному урегулированию споров", - сказано в сообщении правительства Венесуэлы.
В офисе генсека ООН при этом заявили, что Гутерреш в ходе звонка "подтвердил позицию ООН относительно необходимости соблюдения государствами-членами ООН международного права, в частности Устава ООН, проявлять сдержанность и снизить напряженность для сохранения региональной стабильности".