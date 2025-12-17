Мадуро обсудил с генсеком ООН угрозы США в адрес Венесуэлы

ООН/МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил об эскалации угроз в адрес республики и их опасных последствиях для мира в регионе, сообщило правительство республики.

"Николас Мадуро Морос сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем, чтобы предупредить об эскалации угроз против Венесуэлы и их серьезных последствиях для регионального мира", - говорится в заявлении.

В ходе беседы Мадуро обратил внимание генсека ООН на недавние публичные заявления президента США Дональда Трампа в социальных сетях, в которых "в недопустимой форме утверждалось, что нефть, природные богатства и территория Венесуэлы принадлежат ему".

"Подобные заявления должны быть категорически отвергнуты системой Организации Объединенных Наций, поскольку они представляют собой прямую угрозу суверенитету, международному праву и миру", - заявил, как сообщается, глава государства генсеку ООН.

Со своей стороны Гутерреш, согласно документу, подтвердил приверженность принципам международного права и Уставу ООН, выразил солидарность с венесуэльским народом и подчеркнул необходимость недопущения эскалации. По его словам, вооруженный конфликт в регионе не имеет оправдания и может привести к тяжелым последствиям для стабильности Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Генеральный секретарь сообщил, что будет отслеживать развитие ситуации и сопровождать её рассмотрение в Совете Безопасности, содействуя деэскалации и неизменно отдавая приоритет дипломатии, диалогу и мирному урегулированию споров", - сказано в сообщении правительства Венесуэлы.