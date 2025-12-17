Рейтинг@Mail.ru
Авианосец США приблизился к Венесуэле на расстояние удара, сообщают СМИ
17.12.2025
Авианосец США приблизился к Венесуэле на расстояние удара, сообщают СМИ
Авианосец США приблизился к Венесуэле на расстояние удара, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.12.2025
Авианосец США приблизился к Венесуэле на расстояние удара, сообщают СМИ
Американский суперавианосец USS Gerald Ford с ударной группой приблизился к Венесуэле на расстояние, позволяющее нанести быстрый авиаудар, пишет издание... РИА Новости, 17.12.2025
Авианосец США приблизился к Венесуэле на расстояние удара, сообщают СМИ

MWM: суперавианосец США приблизился к Венесуэле на расстояние быстрого авиаудара

Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford. Архивное фото
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Американский суперавианосец USS Gerald Ford с ударной группой приблизился к Венесуэле на расстояние, позволяющее нанести быстрый авиаудар, пишет издание Military Watch Magazine.
"USS Gerald Ford и ударная группа переместились на расстояние, позволяющее нанести быстрый авиаудар по Венесуэле", - пишет СМИ.
Лавров прокомментировал планы США по наземным операциям в Венесуэле
Лавров прокомментировал планы США по наземным операциям в Венесуэле
Вчера, 14:41
Вчера, 14:41
Отмечается, что суперавианосец находился на расстоянии около 600 километров к югу-юго-западу от Пуэрто-Рико, что значительно приблизило его к Венесуэле.
Ранее в среду после угроз президента Дональда Трампа в адрес Венесуэлы к ее берегам направились три истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet и два самолета радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler.
Трамп пригрозил Венесуэле не виданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией
Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией
Вчера, 03:18
Вчера, 03:18
Трамп также заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией и отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Американские военные нанесли удар по трем судам в Тихом океане
Американские военные нанесли удар по трем судам в Тихом океане
16 декабря, 05:46
16 декабря, 05:46
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампНиколас МадуроFord MotorNBCF/A-18E
 
 
Заголовок открываемого материала