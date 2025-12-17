Авианосец США приблизился к Венесуэле на расстояние удара, сообщают СМИ

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Американский суперавианосец USS Gerald Ford с ударной группой приблизился к Венесуэле на расстояние, позволяющее нанести быстрый авиаудар, пишет издание Military Watch Magazine.
"USS Gerald Ford и ударная группа переместились на расстояние, позволяющее нанести быстрый авиаудар по Венесуэле", - пишет СМИ.
Отмечается, что суперавианосец находился на расстоянии около 600 километров к югу-юго-западу от Пуэрто-Рико, что значительно приблизило его к Венесуэле.
Ранее в среду после угроз президента Дональда Трампа в адрес Венесуэлы к ее берегам направились три истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet и два самолета радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler.
Трамп пригрозил Венесуэле не виданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Трамп также заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией и отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
