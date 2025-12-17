Лавров прокомментировал планы США по наземным операциям в Венесуэле

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Намерение США провести наземные операции в Венесуэле лишает надежды на возможность договориться в рамках нынешнего расклада сил, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Воинственные заявления Пентагона о том, что в дополнение к незаконным действиям по потоплению гражданских судов без суда и следствия в Карибском море они планируют еще и наземную операцию. Все это подрывает надежды на то, что можно договариваться в рамках нынешних раскладов сил на международной арене. Тем не менее открытость к диалогу Соединенные Штаты сохраняют", — сказал он на пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи по итогам переговоров.
В понедельник газета WSJ писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, говорится в статье.
Обострение в Карибском море
За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
Сегодня глава Белого дома Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры, следующие в эту страну и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики и заявил о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.