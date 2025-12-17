Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал планы США по наземным операциям в Венесуэле - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 17.12.2025 (обновлено: 16:19 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/venesuela-2062646372.html
Лавров прокомментировал планы США по наземным операциям в Венесуэле
Лавров прокомментировал планы США по наземным операциям в Венесуэле - РИА Новости, 17.12.2025
Лавров прокомментировал планы США по наземным операциям в Венесуэле
Намерение США провести наземные операции в Венесуэле лишает надежды на возможность договориться в рамках нынешнего расклада сил, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:41:00+03:00
2025-12-17T16:19:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
аббас аракчи
сергей лавров
министерство обороны сша
мид ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062698562_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c7df312008df4f6f88e9d60b65b7096.jpg
https://ria.ru/20251217/ssha-2062531942.html
https://ria.ru/20251215/venesuela-2062022066.html
https://ria.ru/20251217/kongressmen-2062579444.html
сша
венесуэла
россия
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лавров: планы США начать наземные операции в Венесуэле подрывают возможность договориться
Планы США начать наземные операции в Венесуэле подрывают возможность договориться, заявил Лавров. В целом, воинственные заявления Пентагона о том, что в дополнение к незаконным действиям по потоплению гражданских судов без суда и следствия в Карибском море, они планируют еще и наземную операцию. Все это, конечно же, подрывает надежды на то, что можно договариваться в рамках нынешних раскладов сил на международной арене.
2025-12-17T14:41
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062698562_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c743842bfecea983b443c5ce95eb4840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, россия, аббас аракчи, сергей лавров, министерство обороны сша, мид ирана, карибское море, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Россия, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Министерство обороны США, МИД Ирана, Карибское море, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп
Лавров прокомментировал планы США по наземным операциям в Венесуэле

Лавров: планы США по наземным операциям в Венесуэле лишают надежды договориться

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Намерение США провести наземные операции в Венесуэле лишает надежды на возможность договориться в рамках нынешнего расклада сил, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Воинственные заявления Пентагона о том, что в дополнение к незаконным действиям по потоплению гражданских судов без суда и следствия в Карибском море они планируют еще и наземную операцию. Все это подрывает надежды на то, что можно договариваться в рамках нынешних раскладов сил на международной арене. Тем не менее открытость к диалогу Соединенные Штаты сохраняют", — сказал он на пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи по итогам переговоров.
Самолет F/A-18F Super Hornet пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Самолеты США приближались к берегам Венесуэлы после угроз Трампа
Вчера, 06:27

В понедельник газета WSJ писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, говорится в статье.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Венесуэла скорректировала оборонную стратегию, заявил Мадуро
15 декабря, 02:40
Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
Сегодня глава Белого дома Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры, следующие в эту страну и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики и заявил о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Конгрессмен назвал морскую блокаду Венесуэлы актом войны
Вчера, 11:56
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияАббас АракчиСергей ЛавровМинистерство обороны СШАМИД ИранаКарибское мореЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала