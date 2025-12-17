Лавров прокомментировал планы США по наземным операциям в Венесуэле

В понедельник газета WSJ писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, говорится в статье.