Большинство стран недовольно действиями США в Карибском море, заявил Лавров
Большинство стран недовольно действиями США в Карибском море, заявил Лавров - РИА Новости, 17.12.2025
Большинство стран недовольно действиями США в Карибском море, заявил Лавров
Действия США в Карибском бассейне вызывают неприятие у большинства стран мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:36:00+03:00
2025-12-17T14:36:00+03:00
2025-12-17T14:37:00+03:00
в мире
сша
карибское море
карибский бассейн
сергей лавров
россия
сша
карибское море
карибский бассейн
россия
Большинство стран недовольно действиями США в Карибском море, заявил Лавров
Лавров: действия США на Карибах вызывают неприятие у большинства стран мира