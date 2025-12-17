Рейтинг@Mail.ru
Большинство стран недовольно действиями США в Карибском море, заявил Лавров
14:36 17.12.2025
Большинство стран недовольно действиями США в Карибском море, заявил Лавров
Большинство стран недовольно действиями США в Карибском море, заявил Лавров
Действия США в Карибском бассейне вызывают неприятие у большинства стран мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
сша
карибское море
карибский бассейн
сергей лавров
россия
в мире, сша, карибское море, карибский бассейн, сергей лавров, россия
В мире, США, Карибское море, Карибский бассейн, Сергей Лавров, Россия
Большинство стран недовольно действиями США в Карибском море, заявил Лавров

Лавров: действия США на Карибах вызывают неприятие у большинства стран мира

Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice Husted
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Действия США в Карибском бассейне вызывают неприятие у большинства стран мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается поведения США, в том числе их действия в Карибском бассейне, эти действия, конечно же, вызывают неприятие у практически всех стран, кроме европейцев, которые притаились, молчат в отношении любых критических замечаний в адрес Вашингтона", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.
Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией
В мире, США, Карибское море, Карибский бассейн, Сергей Лавров, Россия
 
 
