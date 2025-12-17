Венесуэла отвергла притязания Трампа на ее природные ресурсы и территорию

МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Правительство Венесуэлы отвергло заявления президента США Дональда Трампа о притязаниях на венесуэльские природные ресурсы и заявило о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.
"Венесуэла, в полном осуществлении международного права, нашей конституции и законов республики, подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными богатствами, а также право на свободную навигацию и свободную торговлю", - говорится в коммюнике правительства республики, которое опубликовала вице-президент Дельси Родригес.
Трамп заявил во вторник о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. По его словам, "Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред" США, а также "не позволит враждебному режиму захватить" ее нефть, землю или "любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам".
В Каракасе заявили, что формулировка, которую использует Трамп, - "интервенционистская и колониалистская", а Венесуэла "никогда больше не станет колонией ни одной империи".
"В своих социальных сетях он заявляет, что нефть, земли и минеральные богатства Венесуэлы являются его собственностью. И, следовательно, Венесуэла должна немедленно передать ему все свои богатства. Президент США намерен абсолютно иррациональным образом навязать Венесуэле так называемую военно-морскую блокаду с целью похищения богатств, принадлежащих нашей Родине", - говорится в заявлении.
Власти республики вновь указали, что истинное намерение американского лидера "всегда заключалось в присвоении нефти, земель и полезных ископаемых страны посредством масштабных кампаний лжи и манипуляций".
"В этой связи (Венесуэла - ред.) будет действовать в строгом соответствии с Уставом ООН, в полной мере осуществляя свою свободу, юрисдикцию и суверенитет перед лицом этих воинственных угроз. В ближайшее время наш посол при ООН выступит с заявлением о данном грубом нарушении международного права в отношении Венесуэлы", - заявили в Каракасе.