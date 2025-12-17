Венесуэла отвергла притязания Трампа на ее природные ресурсы и территорию

МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Правительство Венесуэлы отвергло заявления президента США Дональда Трампа о притязаниях на венесуэльские природные ресурсы и заявило о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.

"В своих социальных сетях он заявляет, что нефть, земли и минеральные богатства Венесуэлы являются его собственностью. И, следовательно, Венесуэла должна немедленно передать ему все свои богатства. Президент США намерен абсолютно иррациональным образом навязать Венесуэле так называемую военно-морскую блокаду с целью похищения богатств, принадлежащих нашей Родине", - говорится в заявлении.