Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией и предупредил о блокаде танкеров, следующих в эту страну.

"За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией", — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также отметил, что все подсанкционные нефтяные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.

В начале декабря президент США заявил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. По словам американского генпрокурора Пэм Бонди, власти подозревают, что судно участвовало в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль назвал произошедшее вандальским и незаконным актом агрессии.

"Шок для них (Венесуэлы. — Прим. ред.) будет беспрецедентным — до тех пор, пока они не вернут Штатам всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли", — сказал глава Белого дома.

Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики и заявил о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение ООН. Президент страны Николас Мадуро призвал организовать мировую акцию "против пиратства со стороны правительства США" с участием работников нефтяной, газовой и морской отраслей.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.