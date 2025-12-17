Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией - РИА Новости, 17.12.2025
03:18 17.12.2025 (обновлено: 08:29 17.12.2025)
Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией
Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией - РИА Новости, 17.12.2025
Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией
Президент США Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией и предупредил о блокаде танкеров, следующих в эту страну. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T03:18:00+03:00
2025-12-17T08:29:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
центральное разведывательное управление (цру)
оон
каракас
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру), оон, каракас
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, Каракас

Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией и предупредил о блокаде танкеров, следующих в эту страну.
"За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией", — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп также отметил, что все подсанкционные нефтяные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.

В начале декабря президент США заявил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. По словам американского генпрокурора Пэм Бонди, власти подозревают, что судно участвовало в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль назвал произошедшее вандальским и незаконным актом агрессии.

"Шок для них (Венесуэлы. — Прим. ред.) будет беспрецедентным — до тех пор, пока они не вернут Штатам всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли", — сказал глава Белого дома.
Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики и заявил о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение ООН. Президент страны Николас Мадуро призвал организовать мировую акцию "против пиратства со стороны правительства США" с участием работников нефтяной, газовой и морской отраслей.
Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
В понедельник газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампНиколас МадуроЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООНКаракас
 
 
