Рейтинг@Mail.ru
Россия и США могут провести переговоры на выходных, пишет Politico - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 17.12.2025 (обновлено: 23:21 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/ukraina-2062777761.html
Россия и США могут провести переговоры на выходных, пишет Politico
Россия и США могут провести переговоры на выходных, пишет Politico - РИА Новости, 17.12.2025
Россия и США могут провести переговоры на выходных, пишет Politico
Россия и США могут провести саммит по мирному урегулированию на Украине в конце недели, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T22:57:00+03:00
2025-12-17T23:21:00+03:00
в мире
россия
сша
мирный план сша по украине
стив уиткофф
специальная военная операция на украине
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062627252.html
https://ria.ru/20251216/trupy-2062269983.html
россия
сша
украина
майами
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, мирный план сша по украине, стив уиткофф, украина, нато, майами, флорида, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Майами, Флорида, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Россия и США могут провести переговоры на выходных, пишет Politico

Politico: РФ и США на выходных могут провести переговоры по Украине в Майами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Россия и США могут провести саммит по мирному урегулированию на Украине в конце недели, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Представители США и России, как ожидается, встретятся в Майами в эти выходные в рамках усилий администрации Трампа по прекращению почти четырехлетней войны между Киевом и Москвой", — говорится в публикации.
Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
Вчера, 13:59
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перед организацией нового раунда переговоров необходимо ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. При этом, по его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят для России ничего хорошего.

Обсуждение американской мирной инициативы

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил Владимир Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАМирный план США по УкраинеСтив УиткоффУкраинаНАТОМайамиФлоридаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала