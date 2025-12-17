Россия и США могут провести переговоры на выходных, пишет Politico

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Россия и США могут провести саммит по мирному урегулированию на Украине в конце недели, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Как позднее заявил Владимир Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.