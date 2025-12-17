Жители Днепропетровска перекрыли улицу из-за отключений света

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жители Днепропетровска перекрыли одну из центральных улиц, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Причина акции — внеплановые отключения света", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск, которые начали бить по украинской инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением.
Министерство обороны России регулярно отчитывается о поражении объектов энергетики и топливного комплекса, используемых в интересах ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
