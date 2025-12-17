Рейтинг@Mail.ru
Жители Днепропетровска перекрыли улицу из-за отключений света - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 17.12.2025 (обновлено: 23:21 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/ukraina-2062772335.html
Жители Днепропетровска перекрыли улицу из-за отключений света
Жители Днепропетровска перекрыли улицу из-за отключений света - РИА Новости, 17.12.2025
Жители Днепропетровска перекрыли улицу из-за отключений света
Жители Днепропетровска перекрыли одну из центральных улиц, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T22:17:00+03:00
2025-12-17T23:21:00+03:00
в мире
днепропетровск
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062772489_0:93:451:347_1920x0_80_0_0_299fd2fcf5d537ec2e17454c826f255b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062772489_0:51:451:389_1920x0_80_0_0_0bd9f09e56cd8314d80ec813f772c447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровск, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Жители Днепропетровска перекрыли улицу из-за отключений света

Жители Днепропетровска перекрыли одну из центральных улиц из-за отключений света

© Фото : , соцсетиДнепропетровск, Украина
Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : , соцсети
Днепропетровск, Украина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жители Днепропетровска перекрыли одну из центральных улиц, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Причина акции — внеплановые отключения света", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск, которые начали бить по украинской инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением.
Министерство обороны России регулярно отчитывается о поражении объектов энергетики и топливного комплекса, используемых в интересах ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала