ВСУ тайно хоронят солдат, чтобы скрыть потери, заявили российские силовики
На Украине становится все больше нелегальных кладбищ "без вести пропавших" солдат, таким образом командование ВСУ пытается скрыть реальный масштаб потерь и не... РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На Украине становится все больше нелегальных кладбищ "без вести пропавших" солдат, таким образом командование ВСУ пытается скрыть реальный масштаб потерь и не выплачивать родственникам компенсации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"На Украине
растет количество нелегальных кладбищ "без вести пропавших". Житель Одесской области
снял на видео процесс захоронения неопознанных тел солдат ВСУ
", - сказал собеседник агентства.
На надгробных крестах, по его словам, указаны лишь приблизительный возраст погибшего, номер свидетельства о смерти и год, когда тело было найдено.
«
"Ни флагов, ни ограды, ни военных почестей", - добавил он.
Тела, по словам собеседника агентства, хоронят люди в военной форме вдали от местных кладбищ, на одном участке примерно по 30 могил.
"Помимо официальных кладбищ, называемых "кладбищем неизвестных героев", все больше распространяются и такие, чтобы скрыть реальный масштаб потерь и не выплачивать родственникам положенную компенсацию за гибель", - сказал представитель силовых структур.