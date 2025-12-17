МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На Украине становится все больше нелегальных кладбищ "без вести пропавших" солдат, таким образом командование ВСУ пытается скрыть реальный масштаб потерь и не выплачивать родственникам компенсации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "На Украине растет количество нелегальных кладбищ "без вести пропавших". Житель Одесской области снял на видео процесс захоронения неопознанных тел солдат ВСУ ", - сказал собеседник агентства.

На надгробных крестах, по его словам, указаны лишь приблизительный возраст погибшего, номер свидетельства о смерти и год, когда тело было найдено.

« "Ни флагов, ни ограды, ни военных почестей", - добавил он.

Тела, по словам собеседника агентства, хоронят люди в военной форме вдали от местных кладбищ, на одном участке примерно по 30 могил.