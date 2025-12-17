Рейтинг@Mail.ru
ВСУ тайно хоронят солдат, чтобы скрыть потери, заявили российские силовики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 17.12.2025
ВСУ тайно хоронят солдат, чтобы скрыть потери, заявили российские силовики
ВСУ тайно хоронят солдат, чтобы скрыть потери, заявили российские силовики
ВСУ тайно хоронят солдат, чтобы скрыть потери, заявили российские силовики
На Украине становится все больше нелегальных кладбищ "без вести пропавших" солдат, таким образом командование ВСУ пытается скрыть реальный масштаб потерь
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
вооруженные силы украины
ВСУ тайно хоронят солдат, чтобы скрыть потери, заявили российские силовики

РИА Новости: на Украине растет число нелегальных кладбищ "без вести пропавших"

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На Украине становится все больше нелегальных кладбищ "без вести пропавших" солдат, таким образом командование ВСУ пытается скрыть реальный масштаб потерь и не выплачивать родственникам компенсации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Украине растет количество нелегальных кладбищ "без вести пропавших". Житель Одесской области снял на видео процесс захоронения неопознанных тел солдат ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Украинский блогер рассказал, как хоронят военных ВСУ
29 августа, 13:55
На надгробных крестах, по его словам, указаны лишь приблизительный возраст погибшего, номер свидетельства о смерти и год, когда тело было найдено.
"Ни флагов, ни ограды, ни военных почестей", - добавил он.
Тела, по словам собеседника агентства, хоронят люди в военной форме вдали от местных кладбищ, на одном участке примерно по 30 могил.
"Помимо официальных кладбищ, называемых "кладбищем неизвестных героев", все больше распространяются и такие, чтобы скрыть реальный масштаб потерь и не выплачивать родственникам положенную компенсацию за гибель", - сказал представитель силовых структур.
Пустая могила американского наемника, воевавшего на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В США появляются пустые могилы наемников, воевавших на Украине
1 декабря, 03:24
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
