Главой партии Зеленского избрали первого вице-спикера Рады
Главой партии Зеленского избрали первого вице-спикера Рады
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко избран председателем партии Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщил в среду глава фракции... РИА Новости, 17.12.2025
Главой партии Зеленского избрали первого вице-спикера Рады
Первого вице-спикера Рады Корниенко назначили председателем "Слуги народа"