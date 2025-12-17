Рейтинг@Mail.ru
Главой партии Зеленского избрали первого вице-спикера Рады - РИА Новости, 17.12.2025
21:22 17.12.2025
Главой партии Зеленского избрали первого вице-спикера Рады
Главой партии Зеленского избрали первого вице-спикера Рады
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко избран председателем партии Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщил в среду глава фракции... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T21:22:00+03:00
2025-12-17T21:22:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр корниенко
давид арахамия
верховная рада украины
дело миндича
украина
в мире, украина, владимир зеленский, александр корниенко, давид арахамия, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Главой партии Зеленского избрали первого вице-спикера Рады

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВерховная рада Украины
Верховная рада Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко избран председателем партии Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщил в среду глава фракции этой партии и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.
"Только что "Слуга народа" выбрала нового главу партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Агентство РБК-Украина 12 декабря сообщало, что партия Зеленского "Слуга народа" намерена 17 декабря собрать съезд, на котором планируется выбрать нового главу. Как отметили в агентстве, действующая председатель Елена Шуляк занимала эту должность два срока, ее полномочия завершились 14 декабря.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СМИ назвали сообщения о прослушке Шефира угрозой для Зеленского
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр КорниенкоДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
